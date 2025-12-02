▲ El botánico británico David Mabberley, acompañado de la curadora María del Rosario García Peña, durante su visita en el Herbario Nacional de México. Foto Cristina Rodríguez

Eirinet Gómez

La Jornada

2 de diciembre de 2025

Clasificar y nombrar especies no es un ejercicio académico, sino una tarea esencial para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, afirmó el botánico, educador y escritor británico David Mabberley, durante una visita al Herbario Nacional de México.

En entrevista con La Jornada, que lo acompañó en el recorrido, el especialista subrayó que “sin las plantas, no somos nada”, y destacó que los países megadiversos, como México, tienen una responsabilidad internacional en la conservación y comprensión del mundo vegetal.

Mabberley es autor del libro Mabberley’s Plant-book, considerado la “biblia” moderna de la taxonomía vegetal. Durante varios años fue el responsable de los Jardines Botánicos Reales de Kew, en Inglaterra, “uno de los centros punteros en el mundo en investigación botánica”, así como de los Jardines Botánicos de la Universidad de Washington.

La primera edición de Mabberley’s Plant-book se publicó en 1987 y, desde entonces, ha tenido cuatro más, “la última en 2017”, que reflejan los avances del conocimiento sobre las plantas, sobre todo a partir de los estudios de ADN.

“Las ediciones son muy diferentes entre sí porque nuestra comprensión de las relaciones entre las plantas ha cambiado por completo”, mencionó. La parte más importante, explicó, ha sido identificar a qué plantas silvestres están emparentadas aquéllas con importancia económica.

“Es esencial para el progreso científico conocer las relaciones de las plantas cultivadas con sus parientes silvestres, a fin de conservarlas ante las enfermedades o el cambio climático”, estableció.

Para la quinta edición, que espera publicar a finales del próximo año, adelantó que incluirá nuevos grupos de plantas y algas de importancia económica, con base en estudios recientes de ADN nuclear. “Aunque a la gente no le gusten los cambios en la nomenclatura, es importante reflejar las relaciones entre las especies”.

Marco de conocimiento para la toma de decisiones

Mabberley, quien ha hecho estudios de campo en más de 20 países “desde Kenia hasta Nueva Zelanda y Japón”, considera que la taxonomía, la ciencia que se dedica a la clasificación, ordenación y nomenclatura de especies, es fundamental para la toma de decisiones.