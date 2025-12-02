David Mabberley habló con este diario sobre la importancia de la comprensión y conservación del mundo vegetal
Clasificar y nombrar especies no es un ejercicio académico, sino una tarea esencial para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, afirmó el botánico, educador y escritor británico David Mabberley, durante una visita al Herbario Nacional de México.
En entrevista con La Jornada, que lo acompañó en el recorrido, el especialista subrayó que “sin las plantas, no somos nada”, y destacó que los países megadiversos, como México, tienen una responsabilidad internacional en la conservación y comprensión del mundo vegetal.
Mabberley es autor del libro Mabberley’s Plant-book, considerado la “biblia” moderna de la taxonomía vegetal. Durante varios años fue el responsable de los Jardines Botánicos Reales de Kew, en Inglaterra, “uno de los centros punteros en el mundo en investigación botánica”, así como de los Jardines Botánicos de la Universidad de Washington.
La primera edición de Mabberley’s Plant-book se publicó en 1987 y, desde entonces, ha tenido cuatro más, “la última en 2017”, que reflejan los avances del conocimiento sobre las plantas, sobre todo a partir de los estudios de ADN.
“Las ediciones son muy diferentes entre sí porque nuestra comprensión de las relaciones entre las plantas ha cambiado por completo”, mencionó. La parte más importante, explicó, ha sido identificar a qué plantas silvestres están emparentadas aquéllas con importancia económica.
“Es esencial para el progreso científico conocer las relaciones de las plantas cultivadas con sus parientes silvestres, a fin de conservarlas ante las enfermedades o el cambio climático”, estableció.
Para la quinta edición, que espera publicar a finales del próximo año, adelantó que incluirá nuevos grupos de plantas y algas de importancia económica, con base en estudios recientes de ADN nuclear. “Aunque a la gente no le gusten los cambios en la nomenclatura, es importante reflejar las relaciones entre las especies”.
Marco de conocimiento para la toma de decisiones
Mabberley, quien ha hecho estudios de campo en más de 20 países “desde Kenia hasta Nueva Zelanda y Japón”, considera que la taxonomía, la ciencia que se dedica a la clasificación, ordenación y nomenclatura de especies, es fundamental para la toma de decisiones.
“Los legisladores, conservacionistas, farmacéuticos o incluso consumidores en los supermercados necesitan un marco de conocimiento. La clasificación científica es la base sobre la que se sostiene todo ese conocimiento”, señaló.
A pesar de que las plantas están en el centro de la vida humana en la alimentación, la medicina, la cultura y el lenguaje, el investigador lamentó la creciente desconexión de las personas con el mundo vegetal.
“Cada vez menos gente se relaciona con los árboles y las plantas. Por eso es importante usar las plantas económicas para ayudar a explicar esa conexión”, expresó
En una época dominada por la tecnología, el taxónomo inglés planteó que la educación es la vía para inspirar a las nuevas generaciones a estudiar botánica. “Tuve excelentes maestros; uno de ellos me enseñó que la pasión por las plantas puede transmitirse si uno sabe comunicarla”, recordó.
Sobre nuevas líneas de investigación que han surgido en torno a la inteligencia vegetal, “que explora las capacidades de las plantas para procesar información y comportarse de manera compleja” y el análisis de las interacciones dinámicas entre plantas y animales, Marbberley consideró relevante tener presente también a los hongos.
“Todo esto amplía nuestra comprensión de los ecosistemas y de cómo las plantas interactúan entre sí y con otros organismos. Las relaciones entre plantas y hongos son muy importantes”, comentó.
Durante su visita al Herbario, Mabberley fue guiado por María del Rosario García Peña, curadora, el botánico Esteban Manuel Martínez Salas, y la investigadora Marie-Stéphanie Samain. Antes, tuvo una entrevista con Susana Aurora Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología de la UNAM.