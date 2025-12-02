Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 6

El Herbario Nacional de México (MEXU), que custodia un millón 600 mil ejemplares de plantas, juega un papel estratégico en la investigación actual sobre biodiversidad y cambio climático, afirmó el botánico Esteban Manuel Martínez Salas.

“Es la referencia inicial para cualquier estudio, ya que siempre, para cualquier investigación – de una especie, de una comunidad vegetal o de lo que sea–, necesitas conocer la identidad de los organismos que la componen. Y todo eso está depositado en el Herbario Nacional. Es la fuente primaria de todo”, subrayó.

“En los estudios de biodiversidad, de cambio climático, químicos, usos de plantas tóxicas, de todo lo que se imagine, el punto de partida es siempre ‘¿qué es?, ¿con qué vamos a trabajar?’ La identidad de las especies, y eso está aquí”, agregó en entrevista con La Jornada.

Martínez Salas recordó que hace 50 años, “cualquier persona que quería estudiar las plantas mexicanas debía ir al Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos porque ellos tenían medio millón de plantas en su colección y nosotros apenas 150 mil”.

Hoy, MEXU es el herbario más grande en América Latina. Supera al de Córdoba, Argentina, que tiene un millón de plantas, y al de São Paulo, Brasil, que alberga 800 mil ejemplares. Además, en las últimas cinco décadas se ha consolidado como uno de los de mayor crecimiento en el mundo.

Entre los proyectos más relevantes que se han impulsado desde el Herbario destacan las exploraciones botánicas apoyadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en los años 80. “Fuimos el herbario más activo del mundo en 1985, incluso por encima del de Missouri, con más de 100 mil números de colecta”.

Otro hito fue Flora Mesoamericana, un esfuerzo multinacional que documentó la flora del Istmo de Tehuantepec a Panamá, con la participación del Jardín Botánico de Missouri y el Museo Nacional de Historia Natural de Londres.

“De aquí surgió un libro escrito en español, cuando la mayoría de la literatura que tenemos está en inglés”, destacó.

También resaltó la elaboración de un volumen sobre helechos de México, con más de mil 130 especies. “Brasil, que casi es un continente, tiene mil 250 registros”.