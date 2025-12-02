Elba Mónica Bravo

Martes 2 de diciembre de 2025

Integrantes del Movimiento de Organizaciones Indígenas del País (MOIS) exigieron a las autoridades del gobierno capitalino que les autoricen la instalación de alrededor de 2 mil 500 vendedores artesanos en la romería de Paseo de la Reforma.

En conferencia de prensa ofrecida en el Hemiciclo a Juárez, dijeron que por el momento funcionarios de la Secretaría de Gobierno avalaron que puedan vender su mercancía en el Zócalo por una semana a partir del 7 y hasta el 15 de diciembre.

Francisco Zacarías de Jesús, originario de Oaxaca, aseguró que la organización tenía el compromiso de las autoridades para instalarse del 28 de noviembre al 7 de enero; sin embargo, indicó que no sólo modificaron la fecha, sino que acortaron el tiempo.

Los quejosos leyeron un pronunciamiento en el demandan que “se respeten los espacios que veníamos trabajando en la romería desde hace más de 10 años, del 6 de diciembre al 6 de enero de cada año sobre Paseo de la Reforma, donde conservamos la economía cultural y ancestral y la visibilización indígena de nuestras comunidades”.

Los manifestantes rechazaron la propuesta de las autoridades capitalinas para instalarse en un espacio cerrado, así como establecerse en el estacionamiento del teatro Blanquita, ubicado a la altura del Eje Central Lázaro Cárdenas, que, dijeron, es insuficiente para los vendedores.

Zacarías de Jesús comentó que mañana tendrán una mesa de diálogo con funcionarios de la dependencia capitalina, en la que insistirán que “es un acto discriminatorio que se niegue el espacio que es público”, al advertir que tendrán pérdidas económicas en caso de que no se les permita ubicar en Reforma.

Expresó que “hay días buenos y malos en los que se puede vender desde 500 hasta 5 mil pesos”, porque hay visitantes nacionales y extranjeros que compran artesanías a las más de 60 organizaciones que conforman el MOIS, que proceden de los estados de México, Querétaro, Oaxaca, Puebla y Chiapas, entre otras entidades, pero residen desde hace varios años en la capital.

Los quejosos realizaron de manera simultánea un bloqueo al tránsito vehicular en el cruce de la avenida José María Izazaga y José María Pino Suárez, y una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Por la tarde, miembros de la Unión de Artesanos Indígenas del Centro Histórico se congregaron en la glorieta del Ángel de la Independencia y marcharon hasta las Lomas de Chapultepec, a la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para exigir espacio para la venta de sus productos, también en Reforma.