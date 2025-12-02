Sandra Hernández García

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 33

La titular de la demarcación territorial de Xochimilco, Circe Camacho, pidió al Congreso de la Ciudad de México 50 millones de pesos para regularizar 50 asentamientos el año próximo.

Este recurso será invertido en un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar estudios de regularización de los espacios, a fin de beneficiar a 43 mil personas. Según la alcaldesa, cerca de un tercio de la población de toda la demarcación, unas 165 mil personas, habitan en asentamientos irregulares, los cuales se estima son 330.

Al comparecer ante legisladores, acusó que ha sido víctima de violencia política de género; “ha sido compl eja, constante, una lucha de resistencia, hasta de los concejales. Es muy difícil la dinámica que se ha planteado en Xochimilco”, expuso.

Según fuentes, hay una rivalidad política entre Camacho y el ex alcalde José Carlos Acosta, actual coordinador general de Capital Humano del gobierno capitalino.

Asimismo, comentó que en administraciones pasadas el presupuesto participativo se usaba con fines partidarios o políticos particulares, por ejemplo, se usaba para comprar tinacos que “no benefician a la comunidad en su totalidad, sólo a los que están con ese líder o con ese representante. Hemos dado batallas complicadas porque hemos dictaminado varios proyectos que no se pueden ejecutar con fines personales. Se tiene que replantear una visión de bien comunitario”.

Con la presentación de la titular de Xochimilco concluyeron las mesas de trabajo con las alcaldías y empezaron las reuniones con titulares del resto de órganos que forman la administración pública capitalina. Es así que ayer el Tribunal de Justicia Administrativa solicitó una ampliación líquida para el próximo año para sumar 684 millones de pesos, a fin de cubrir, entre otros proyectos, el déficit de hasta 11 millones de pesos con que cerrarán este año.