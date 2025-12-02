▲ En Álvaro Obregón, personal de Protección Civil laboraba ayer en la remoción de tierra y apuntalamiento de un talud. Foto Mara Ximena Pérez

▲ El impacto de un automóvil conducido a exceso de velocidad provocó un boquete en una casa de la colonia Sector Popular, en Iztapalapa. Foto Mara Ximena Pérez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 33

La noche del domingo, un estruendo alertó a vecinos de la segunda cerrada Moctezuma, en la colonia Acuilotla, alcaldía Álvaro Obregón, quienes al salir se percataron de que una gran cantidad de tierra había sepultado un automóvil y una motocicleta tras el desprendimiento de un talud que se impone a espaldas de sus viviendas.

En un principio creyeron que se trataba de un sismo debido a la vibración que se produjo en sus casas; sin embargo, autoridades confirmaron que se trató de un deslizamiento con 150 metros cúbicos de tierra, por lo que elementos de Protección Civil de la alcaldía ordenaron el desalojo de 15 personas de cuatro viviendas afectadas en el exterior.

Micaela Palacio, vecina desde hace 30 años, señaló que el fenómeno no es aislado y que en esa misma zona han ocurrido al menos tres deslaves en años recientes, los cuales atribuyen a constantes fugas de agua en la calle Gustavo Durán González, ubicada justo por encima de la ladera.

“Todo el tiempo estamos sufriendo con ese tipo de escurrimientos de agua”, comentó, y agregó que en 2024 se aprobó presupuesto participativo para la sustitución del drenaje en la zona y sospechan que la falta de mantenimiento provoca que en los registros existan taponamientos, lo que fractura las tuberías y genera constantes fugas, concentrándose en el talud.

Aunque la pendiente está cubierta con una capa de cemento, se han generado grietas en dicho recubrimiento, situación que vecinos atribuyen a los microsismos. “Se ha hecho el llamado a alguien especializado para que pueda analizar si tiene algún riesgo, pero nadie le ha dado importancia”, lamentaron.