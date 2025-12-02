Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 32

A más de siete años del fallecimiento de 10 personas que fueron arrolladas junto con sus vehículos por la conductora de un tráiler que perdió el control de la pesada unidad en la carretera México-Toluca, en Santa Fe, los familiares siguen a la espera de justicia. Lo mismo ocurre con el caso de la familia del joven Daniel Tadeo, quien el 4 de diciembre de 2024 murió tras ser impactado mientras conducía su motocicleta por una mujer a bordo de una camioneta en la avenida Vasco de Quiroga, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Familiares de las víctimas en ambos casos se manifestaron y bloquearon el acceso a la salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México ubicadas en James E. Sullivan, en la colonia San Rafael, y en Doctor Lavista, colonia Doctores.

Jenny, quien perdió a su padre el 7 de noviembre de 2018, dijo que “estamos peor”, luego de que en septiembre del año pasado un juez federal ordenó reponer el procedimiento, con lo que la conductora del tráiler, Ana G, quedó en calidad de acusada y sin la sentencia de casi 15 años de prisión.

La defensa de la conductora solicitó al juez el cambio de medida cautelar porque requiere de una operación en el tobillo, lo que causó el enojo de los familiares, a quienes no se ha reparado el daño por parte de la empresa de transporte. La audiencia se difirió para el siguiente lunes.