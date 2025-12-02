Martes 2 de diciembre de 2025, p. 32
A más de siete años del fallecimiento de 10 personas que fueron arrolladas junto con sus vehículos por la conductora de un tráiler que perdió el control de la pesada unidad en la carretera México-Toluca, en Santa Fe, los familiares siguen a la espera de justicia. Lo mismo ocurre con el caso de la familia del joven Daniel Tadeo, quien el 4 de diciembre de 2024 murió tras ser impactado mientras conducía su motocicleta por una mujer a bordo de una camioneta en la avenida Vasco de Quiroga, en la alcaldía Álvaro Obregón.
Familiares de las víctimas en ambos casos se manifestaron y bloquearon el acceso a la salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México ubicadas en James E. Sullivan, en la colonia San Rafael, y en Doctor Lavista, colonia Doctores.
Jenny, quien perdió a su padre el 7 de noviembre de 2018, dijo que “estamos peor”, luego de que en septiembre del año pasado un juez federal ordenó reponer el procedimiento, con lo que la conductora del tráiler, Ana G, quedó en calidad de acusada y sin la sentencia de casi 15 años de prisión.
La defensa de la conductora solicitó al juez el cambio de medida cautelar porque requiere de una operación en el tobillo, lo que causó el enojo de los familiares, a quienes no se ha reparado el daño por parte de la empresa de transporte. La audiencia se difirió para el siguiente lunes.
Al respecto, Jenny expresó: “No entiendo por qué los jueces han aplazado esto por siete años, no entiendo por qué los jueces no tienen aquí a la empresa para que nos responda”.
Mientras Sandra, hermana de Daniel Tadeo, dijo que en su caso “la justicia no es pronta ni expedita”, luego de que no se cumplen con los plazos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que beneficia, dijo, a la conductora Gabriela N.
E insistió: “Estamos a tres días de que se cumpla un año y no hay justicia”, por lo que al ser entrevistada no descartó que junto con familiares y amigos realicen diversos bloqueos en vialidades, a las instalaciones del Poder Judicial, así como mítines en Palacio Nacional y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
“Nosotros no queremos acuerdo reparatorio, queremos llegar hasta el final y una condena considerable por el dolo con el que aventó la camioneta”, expuso Sandra .