Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 32

Una persona fallecida y nueve lesionadas fue el resultado del ataque directo con arma de fuego que realizaron cinco hombres y una mujer en un domicilio habilitado como chelería en la calle Guadalupe Victoria, en el pueblo de San Antonio Tecómitl, en la alcaldía Milpa Alta, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, sin que hasta el momento se conozca el móvil de la agresión.

La dependencia capitalina indicó que cinco hombres y una mujer, posiblemente relacionados con el ataque, fueron detenidos luego de que las personas heridas dijeron a los policías la dirección en la que habían huido los agresores abordo de tres motocicletas y un vehículo.

Los ubicó el C2 Oriente

Tras implementar un cerco virtual con personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, fueron ubicadas seis personas que coincidían con las características mencionadas por los heridos.

La SSC indicó que en un principio 10 personas lesionadas fueron trasladadas a dos hospitales, en uno de los cuales falleció una de las víctimas.