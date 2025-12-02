Martes 2 de diciembre de 2025, p. 32
Una persona fallecida y nueve lesionadas fue el resultado del ataque directo con arma de fuego que realizaron cinco hombres y una mujer en un domicilio habilitado como chelería en la calle Guadalupe Victoria, en el pueblo de San Antonio Tecómitl, en la alcaldía Milpa Alta, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, sin que hasta el momento se conozca el móvil de la agresión.
La dependencia capitalina indicó que cinco hombres y una mujer, posiblemente relacionados con el ataque, fueron detenidos luego de que las personas heridas dijeron a los policías la dirección en la que habían huido los agresores abordo de tres motocicletas y un vehículo.
Los ubicó el C2 Oriente
Tras implementar un cerco virtual con personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, fueron ubicadas seis personas que coincidían con las características mencionadas por los heridos.
La SSC indicó que en un principio 10 personas lesionadas fueron trasladadas a dos hospitales, en uno de los cuales falleció una de las víctimas.
Los seis detenidos, las tres motocicletas y el vehículo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público; sin embargo, no se difundió información relacionada con el número de armas utilizadas y si fueron halladas.
En otro hecho, dos sujetos, de 40 y 29 años de edad, fueron detenidos en posesión de envoltorios con aparente narcótico, quienes al parecer están vinculados a varios robos a negocio en la alcaldía Tlalpan.
Los sujetos fueron aprehendidos en el cruce de las calles Tizimín y Maní, en la colonia Pedregal de San Nicolás, indicó la SSC, al señalar que “están posiblemente relacionados con tres eventos de asalto a tiendas de conveniencia cometidos en diferentes días de septiembre del año en curso, en la misma demarcación”.
El detenido de 40 años suma tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, dos en 2010 por los delitos de robo calificado y robo agravado calificado, y en 2018 por el primer ilícito.