Falleció la madre de la jefa de Gobierno; expresan solidaridad
 
Periódico La Jornada
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 31

La señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, falleció a los 96 años de edad, informó la administración capitalina. “Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”, difundió por medio de sus redes sociales.

Después de que se dio a conocer el fallecimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la pérdida de la mandataria capitalina, a quien le manifestó toda su solidaridad, al igual que lo hicieron funcionarios federales y locales.

La señora Margarita Molina Ríos nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero desde adolescente se trasladó a la Ciudad de México, donde contrajo matrimonio con el señor Roberto Brugada Macedo, con quien tuvo tres hijos: Roberto, Lourdes y Clara. Aunque después de enviudar regresó a su tierra natal y después retornó a la capital del país. En la actualidad vivía en la alcaldía Iztapalapa.

