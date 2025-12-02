De la Redacción

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 31

La señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, falleció a los 96 años de edad, informó la administración capitalina. “Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”, difundió por medio de sus redes sociales.

Después de que se dio a conocer el fallecimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la pérdida de la mandataria capitalina, a quien le manifestó toda su solidaridad, al igual que lo hicieron funcionarios federales y locales.