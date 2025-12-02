Sandra Hernández García y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 31

Con la homologación del subsidio a la tenencia vehicular en la Ciudad de México con el del estado de México, la capital del país prevé ingresos adicionales por más de 172 millones de pesos para 2026.

Como parte del paquete económico para el próximo año, la ciudad recibiría más de 4 mil 582 millones de pesos como parte del impuesto sobre tenencia de vehículos. Según la propuesta, se trata de ofrecer un subsidio de 100 por ciento a unidades con valor de hasta 550 mil pesos, como ocurre en la actualidad en el estado de México. Además, aplicará a motocicletas que no excedan de 250 mil pesos.

También podrán beneficiarse los contribuyentes cuyos vehículos sean adquiridos después de los primeros tres meses del ejercicio fiscal, siempre y cuando reúnan determinados requisitos que se darán a conocer en su momento. El subsidio aplicará del primero de enero al 31 de marzo de 2026.

En la actualidad, el subsidio de 100 por ciento a la tenencia es para unidades con valor de hasta 250 mil pesos en la ciudad, mientras en el estado de México es de hasta 550 mil pesos. En 2021, el gobierno capitalino estimó que la mitad de los vehículos que circulan en esta entidad –alrededor de un millón– están emplacados en la entidad vecina.

Según la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos, el año próximo, a más tardar el 16 de enero de 2026, la jefatura de Gobierno emitirá un acuerdo de índole general de subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para los tenedores o usuarios, ya sea personas físicas o morales sin fines de lucro.

En tanto, en materia de transporte público, se prevé que el próximo año se destinen unos 43 mil 759 millones de pesos a diversos proyectos de movilidad. Esto incluye la modernización integral de la línea 3 del Metro y la construcción de la línea 0 del Trolebús, que conectará Chapultepec con Ciudad Universitaria; además, se prevé la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús.

Por otra parte, la Secretaría de Administración y Finanzas informó que en el periodo de enero a septiembre de 2025, la Ciudad de México se mantuvo como la entidad federativa en la recepción de vuelos aeroportuarios, con 33.2 millones de pesos, pero tuvo una reducción de 879.3 mil pasajeros en comparación con el año pasado.

En el informe sobre el desempeño económico de este año, la dependencia señaló que en este cambio hubo un incremento en el estado de México de 700.9 mil pasajeros que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.