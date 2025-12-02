▲ La zona protegida del Ajusco es una de las más afectadas por la tala ilegal cometida por talamontes provenientes de los estados de Morelos y de México. Foto Víctor Camacho

Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 31

De 2020 a 2025, por lo menos 186 personas han sido detenidas en la Ciudad de México por el delito de “derribo, tala o muerte de uno o más árboles de forma ilícita”, de las cuales 98 presuntamente estarían relacionadas con la tala en las zonas forestales, revelan datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Sin embargo, de acuerdo con habitantes de Tlalpan y Milpa Alta, persiste la tala ilegal en ambas demarcaciones. En la primera alcaldía el foco se ubica en el pueblo de San Miguel Topilejo y en el Ajusco, donde han detectado el ingreso de talamontes de Huitzilac, Morelos, y de Xalatlaco, estado de México, respectivamente. En Milpa Alta, la actividad ilícita se concentra en los pueblos de Santa Ana Tlacotenco y San Pablo Oztotepec.

Tan sólo en lo que va del año se han asegurado 687 metros cúbicos de madera en rollo y escuadría, es decir, en láminas, de acuerdo con los registros de la Sedema.

Datos del TSJ obtenidos vía transparencia revelan que entre 2020 y 2024 se realizaron 177 detenciones por este delito; en 106 casos se ratificó la aprehensión y en 71 fueron catalogados como no legales.