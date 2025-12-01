Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 35

La Universidad Nacional Autónoma de México lleva un récord de casi 109 mil vacunas aplicadas a población en general y estudiantes, contra influenza, covid-19, sarampión y neumococo. La campaña de vacunación masiva duró una semana (del 10 al 14 de noviembre); en las dos últimas, la Dirección General de Atención a la Salud ha aplicado más de 30 mil biológicos a la comunidad universitaria y personas externas. El total de personas vacunadas supera las 54 mil 700, quienes se han puesto dos o más biológicos, según su interés y grupo de edad.