Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 35
La Universidad Nacional Autónoma de México lleva un récord de casi 109 mil vacunas aplicadas a población en general y estudiantes, contra influenza, covid-19, sarampión y neumococo. La campaña de vacunación masiva duró una semana (del 10 al 14 de noviembre); en las dos últimas, la Dirección General de Atención a la Salud ha aplicado más de 30 mil biológicos a la comunidad universitaria y personas externas. El total de personas vacunadas supera las 54 mil 700, quienes se han puesto dos o más biológicos, según su interés y grupo de edad.
De acuerdo con un desglose que ha ofrecido esta dirección, de las casi 55 mil personas que han acudido, 35 mil 122 se aplicaron una dosis contra la influenza; 31 mil 415 contra el covid-19; 27 mil 824 contra el sarampión y 14 mil 226 contra el neumococo.