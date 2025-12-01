Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 35
La epidemia de VIH/sida en México sigue en aumento con más de 18 mil casos nuevos al año y, ante la imposibilidad de lograr la cura o contar con una vacuna, la apuesta de los países es por la profilaxis prexposición (Prep). A nivel nacional, 26 mil personas reciben este tratamiento.
El 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial contra el Sida, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que plantea llegar al 2030 sin muertes causadas por la enfermedad.
En México, la Secretaría de Salud registra 187 mil 596 casos, de los cuales 85 por ciento son hombres. Del total, 174 mil 34 están vivos y 16 por ciento son personas de 15 a 24 años de edad.
Las entidades con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados por 100 mil habitantes son Quintana Roo (54.26), Baja California Sur (29.64), Yucatán (20.72), Colima (20.16) y Tabasco (18.97).