Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 35

La epidemia de VIH/sida en México sigue en aumento con más de 18 mil casos nuevos al año y, ante la imposibilidad de lograr la cura o contar con una vacuna, la apuesta de los países es por la profilaxis prexposición (Prep). A nivel nacional, 26 mil personas reciben este tratamiento.

El 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial contra el Sida, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que plantea llegar al 2030 sin muertes causadas por la enfermedad.