in acordar “hojas de ruta” para abandonar los combustibles fósiles y poner fin a la deforestación, terminó recientemente en la ciudad de Belén la COP30 sobre el cambio climático. No se incluyó en el texto final a los hidrocarburos ni el carbón. Ni compromisos o plazos concretos para su eliminación progresiva. Un triunfo de los más de mil 600 lobistas asistentes, voceros de las trasnacionales petroleras y carboníferas, especialmente de Estados Unidos, aliados con India, Rusia y Arabia Saudita.

Rescatable de esta cumbre, el acuerdo de establecer un mecanismo sobre la transición justa; de triplicar el financiamiento para la adaptación los próximos 10 años y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, en especial sobre la tierra y sus conocimientos tradicionales.

Casi en paralelo, se conoció un estudio en el cual se denuncia que más de 5 mil 500 instalaciones que almacenan o manipulan desechos industriales, combustibles, efluentes y residuos en Estados Unidos están en riesgo de inundarse antes de 2050 por el aumento del nivel del mar. También afectaría a casi la mitad de los puertos y terminales de combustibles fósiles existentes, una tercera parte de las plantas de energía, casi una cuarta de las refinerías y poco más de una quinta de plantas de tratamiento de aguas residuales. No fueron incluidos oleoductos ni que se presenten huracanes más frecuentes e intensos, como lo fueron Katrina, Rita y Harvey, que provocaron derrames tóxicos.

El 80 por ciento de esas instalaciones se ubican en siete estados: Luisiana, Florida, Nueva Jersey, Texas, California, Nueva York y Massachusetts. Pero ninguno de sus centros de población costeros ha iniciado obras para mitigar los efectos del aumento del nivel del mar. Lo más que se tiene son proyectos para ciudades como Nueva York, Miami, Tampa, Boston, Nueva Orleans, Los Ángeles, San Francisco y San Diego.

Las comunidades más afectadas de esas y las demás urbes costeras son habitadas por familias de bajos ingresos, en especial las afroamericanas y/o hispanas. También por migrantes con niveles más altos de aislamiento lingüístico. La periodista Dorany Pineda, de la agencia Associated Press (AP), fue una de las que difundió las partes centrales del estudio, financiado por la Agencia de Protección Ambiental durante el mandato de Joe Biden, y publicado en Nature Communications.