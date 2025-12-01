M

e refiero a mi ciudad: México, capital del país donde nací hace ya algunos años; de la que digo como broma que “crecimos juntos”. La casa paterna estaba en la colonia Algarín, calle Manuel Navarrete, y a dos cuadras corría el Río de la Piedad; más allá se extendían los llanos en los que empezaban los trazos de avenidas y calles de las colonias que surgían al sur.

El río era un hilo de agua, fangosa, entre dos altos bordos a cada lado del caudal, que recibía de algunos vecinos basura, gatos o perros muertos, restos de comida y objetos desechados; nada de agua cristalina, por el contrario, lodosa, que crecía en tiempo de aguas. Su curso va al revés del sol, de poniente a oriente, buscando las partes bajas, más allá de los llanos de Balbuena donde ya estaba el flamante aeropuerto, para desembocar en el lago de Texcoco.

Cerca del bordo, sobre la calle de Manuel Navarrete, había un negocio de alquiler de bicicletas; yo prefería una rodada 24, “La Reforzada”, porque de un lado a otro del manubrio tenía un tubo soldado de cada lado “para reforzarla”, decía el encargado. Me daba vuelo pedaleando o bajando rápidamente por el bordo del río, apoyándome en el tubo que le daba el nombre a esa bici; creo que era para tener las manos menos separadas y postura de corredor profesional e imprimir así mayor velocidad al ir hacia la solitaria calle cuyo nombre mencioné. Esto sucedía a mis 10 u 11 años; aún no nos cambiábamos a la colonia Álamos, donde pasé adolescencia y juventud.

Añoro todo esto y agrego algo más, en congruencia con el título de este artículo; en el bordo del río no había ni un árbol, tampoco recuerdo alguno en Niño Perdido o en Bolívar, que eran las avenidas con puentes para vehículos para cruzar la escuálida corriente; recuerdo, sí, un solitario “truenito” cerca de mi casa, frente a la de Luis Cabrera, político entonces de cierto renombre.

Pero a lo que quiero llegar con estas reflexiones y remembranzas algo ociosas es a una observación mía: si bien tanto en mi casa como en la de otros vecinos se sembraban en los patios o corrales no árboles, pero sí plantas diversas de ornato o algunas verduras para completar el diario menú, no olvido un chayote frondoso que daba sombra al pequeño patio trasero y nos proporcionaba sus espinosos frutos, que ya limpios y guisados sabían a gloria, y no olvido tampoco los ”chinchayotes” (gordas raíces del chayote), que crudos o bien guisados por mi abuela completaban cada fin de año nuestra dieta.