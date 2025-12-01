S

u más hondo recuerdo: la calle, escenario arenoso de la niñez en su natal Alvarado, Veracruz. Estar y no en tierra firme. “He pasado por la vida un poco inconscientemente: buscando con los ojos tapados, sabiendo que estaba pero sin saber dónde”.

Crucé a nado lagunas de demente,

me crie a punta de sones y de rezos,

mirando vida sólo en los reflejos.

Sones, versos y cantos tradicionales alimentaron su sensibilidad. A los 9 años, llegó con su familia a la colonia Country Club, en la Ciudad de México. Del escaso recuerdo del padre, don Manuel, hay uno entrañable siendo adolescente: el regalo de su primera guitarra: “Desde entonces hago canciones, con mi inseguridad para salir al mundo y platicar con los demás”. Como en otras colonias y barrios, se juntaba con jóvenes a tocar y cantar en calles o parques, pero prefería la intimidad solitaria con su guitarra y crear sus propias canciones. “Siempre he sido poco sociable. Fue más fácil hacer canciones que buscar a los demás. Llego a la canción por esa necesidad de comunicarme”.

La canción como hecho literario y también existencial. Su carácter reservado no le impidió acercarse a un extrovertido Jaime López, en la Prepa 5 de los años 70. Harto de las agresiones porriles de la época, un día entró, como buscando refugio, en un aula donde un grupo de teatro ensayaba.

Uno de ellos tenía una guitarra, cantaba, actuaba. Me llamó la atención. De verlo se me hizo fácil lo que hacía y no, él lo hacía parecer fácil. Verlo por primera vez en un escenario, que es su elemento; el ritual musical fue clave.

Una “amistad-taller” que germinó canciones sorprendentes y los discos Un viejo amor (1978) y Sesiones con Emilia (1980).

Al escuchar al grupo La Peña Móvil en la Arena México, le gustó su actitud y calidad musical. Siguiéndolos, llegó a La Peña del Nagual. “Siempre he sido jipi de corazón, porque así fue como me sorprendió la vida”.

Orgulloso de la sonoridad jarocha, integró rock y blues que escuchaba con Jaime y amigos de la Country Blues, así bautizada por López. Sesiones con Emilia generó críticas entre puristas del folclor, pero, sin Roberto considerarse un “animal político”, tiempo después notó que canciones como “El huerto”, “Mi libertad”, “Satisfaga sus deseos” o “Quítame tu cómic de la vista” expresaban fuertes críticas de carácter político.

Con respecto al movimiento rupestre, se consideraba silvestre: “El arte rupestre es sofisticado, yo soy mucho más silvestre. La guitarrita de palo que decía Rodrigo es un instrumento muy sofisticado, con historia cultural, tradiciones, afinaciones y maneras de tocarse”.