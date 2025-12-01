Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 14
Hermosillo, Son., Sonora registró una reducción sostenida en los niveles de pobreza laboral como resultado de la política económica estatal y de la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el estado de Sonora pasó de 30.7 por ciento de pobreza laboral en 2021 a 26.7 por ciento en 2025, lo que representa una disminución de cuatro puntos porcentuales en este indicador. En el caso de Hermosillo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó una baja de 18.6 por ciento en pobreza laboral, nivel que no se observaba desde 2008, antes de las crisis económicas de 2009 y 2020, periodos que impactaron de manera significativa el poder adquisitivo de la población. Este avance ha permitido que un mayor número de sonorenses pueda cubrir con sus ingresos el costo de la canasta básica.
En paralelo, también se registró un incremento de 47 mil personas en la tasa de participación de la población económicamente activa en Sonora durante el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que refleja un aumento en el acceso al empleo formal. El mandatario estatal destacó que estos resultados son producto de dos pilares principales: por un lado, la política de incremento al salario mínimo impulsada a nivel nacional por la Cuarta Transformación, que elevó el ingreso base de los trabajadores; y por otro, la política económica estatal que por cuatro años ha mantenido condiciones de pleno empleo, con efectos especialmente visibles en la capital del estado, donde se ha generado un mayor dinamismo económico y mejores oportunidades laborales.