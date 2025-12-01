Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 14

Hermosillo, Son., Sonora registró una reducción sostenida en los niveles de pobreza laboral como resultado de la política económica estatal y de la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el estado de Sonora pasó de 30.7 por ciento de pobreza laboral en 2021 a 26.7 por ciento en 2025, lo que representa una disminución de cuatro puntos porcentuales en este indicador. En el caso de Hermosillo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó una baja de 18.6 por ciento en pobreza laboral, nivel que no se observaba desde 2008, antes de las crisis económicas de 2009 y 2020, periodos que impactaron de manera significativa el poder adquisitivo de la población. Este avance ha permitido que un mayor número de sonorenses pueda cubrir con sus ingresos el costo de la canasta básica.