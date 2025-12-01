Iván E Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 14

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo ayer que no existen indicios de que dinero del narcotráfico haya sido inyectado al certamen Miss Universo, pese a la investigación contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de la marca, por presuntas conexiones con operadores de lavado de dinero al servicio de La Unión Tepito y de los cárteles de Sinaloa y Jalisco. “No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal, con las investigaciones correspondientes”, señaló en una conferencia en la sede de la SSPC.