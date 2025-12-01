César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 14

Un tribunal de apelación negó un amparo al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin contra el fallo que ordena reabrir el proceso en su etapa intermedia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados.

En agosto de 2023, Gerardo Alarcón López, entonces juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Recluso-rio Norte, y opositor a la reforma judicial, ordenó suspender el procedimiento contra el ex funcionario, ya que en aquella ocasión los abogados argumentaron que Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) estaba pagando 216 millones de dólares como parte de la reparación del daño a Pemex por este asunto.

Sin embargo, el empresario sólo liquidó la mitad.

Por ello, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex interpusieron un recurso de impugnación, que admitió el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal, que en sesión ordinaria virtual del 25 de marzo del año pasado revocó la resolución de Alarcón López para el efecto de que se continúe con la tramitación de audiencia intermedia contra Lozoya Austin.