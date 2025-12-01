Iván Evair Saldaña

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al gabinete de seguridad por la “exitosa operación” contra el cártel de Sinaloa, en la que la Secretaría de Marina abatió a Pedro Inzunza Coronel, El Pichón.

“Estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. También era buscado en Estados Unidos (...) Estos resultados reflejan lo que nuestras naciones pueden lograr cuando trabajan juntas contra quienes representan una amenaza para nuestros ciudadanos. ¡La justicia prevalecerá!”, escribió.