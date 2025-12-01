Iván Evair Saldaña y César Arellano

Lunes 1º de diciembre de 2025

La Secretaría de Marina Armada de México (Marina) asestó fuertes golpes a dos cárteles: abatió a Pedro Inzunza Coronel, El Pichón, buscado por Estados Unidos por narcoterrorismo y brazo derecho de la célula que encabeza Fausto Isidro Meza, Chapo Isidro, quien asumió el control del cártel de los Beltrán Leyva.

Además, detuvo a Alejandro Reynoso Jiménez, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y buscado por la Interpol. Operaba narcobodegas en Jalisco con precursores químicos para drogas como metanfetamina y cocaína, además de equipo para producir fentanilo, que exportaba a Estados Unidos y Europa.

Ayer, el gabinete de seguridad federal informó que durante cateos en Sinaloa, elementos navales fueron agredidos con armas de fuego y, tras repeler el ataque, capturaron a Adelemo Pérez Hernández, Lemu, operador logístico, y a Miguel Ángel Villalba Castillo, sicario de la célula criminal, mientras El Pichón fue abatido.

De acuerdo con autoridades federales, los dos detenidos y el abatido pertenecían a la facción de Fausto Isidro Meza Flores, Chapo Isidro, dedicada a la producción de drogas sintéticas y principal exportadora de fentanilo a Estados Unidos.

“Pedro N es un segundo nivel de la relación del Chapo Isidro. Es muy importante y creemos que (esta acción) va a ayudar a disminuir sobre todo el tema de producción de drogas sintéticas que es muy fuerte en esas regiones”, declaró ayer el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, en conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.