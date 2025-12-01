Ernesto Martínez y Marco Duarte

Corresponsal y especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 12

Morelia, Mich., Un juez de control vinculó a proceso a Jaciel Antonio Herrera Torres, El Pelón, quien presuntamente reclutó para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a los dos sicarios que la noche del 1º de noviembre participaron en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan.

El indiciado fue procesado bajo la causa penal 223/2025, por los delitos de cohecho y extorsión, el primero cometido en agravio de la sociedad y el segundo en contra de la madre de uno de los pistoleros que reclutó.

Por ahora, el presunto reclutador permanece en prisión preventiva oficiosa en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1, del complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo.

El juzgador también determinó un plazo de cuatro meses para que la fiscalía realice la investigación complementaria, mientras la defensa del acusado tiene un lapso de tres días, a partir de hoy para impugnar.