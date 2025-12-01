García Harfuch revela que del 10 al 26 de noviembre hubo 932 detenciones por delitos de alto impacto
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 12
El gabinete de seguridad informó ayer que, en los primeros 20 días del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, los homicidios se redujeron casi 50 por ciento, se reforzó el despliegue de seguridad y se acordó dotar de armamento militar a la policía estatal y a la municipal de Uruapan, además de construir un cuartel en ese municipio, donde el 1º de noviembre fue asesinado el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa desde la sede de la institución, señaló que del 10 al 26 de noviembre 932 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto, se aseguraron casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y se desmantelaron 17 narcolaboratorios.
Entre los aprehendidos figuran Jorge Armando N El Licenciado, siete policías municipales de Uruapan y Jaziel Antonio N, vinculados al asesinato de Carlos Manzo.
Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que entre septiembre y noviembre los homicidios dolosos en Michoacán bajaron de 111 a 58, con descensos específicos en los municipios de Zamora (de 21 a 15), Morelia (de 14 a 3), Apatzingán (de 11 a 5) y Uruapan (de 20 a 7).
También anunció que, producto de reuniones con autoridades estatales, municipales y sectores productivos –principalmente con empresarios y productores de limón y aguacate– para atender extorsiones, se acordó construir un cuartel para la Policía Municipal de Uruapan, entregar 4 mil cartuchos y proporcionar en comodato mil 69 fusiles G3 a la Policía Estatal y 70 a la Municipal de Uruapan.
En un panorama general, explicó que el 8 de noviembre arribaron a la entidad mil 980 elementos, que se sumaron a los 4 mil 386 ya presentes, más 4 mil 140 efectivos desplegados por mandos territoriales, para un total de 10 mil 506.
Por su parte, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la dependencia naval desplegó mil 781 elementos de fuerzas especiales en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, además de operar desde estados vecinos con vehículos, helicópteros, drones, binomios caninos y buques para vigilar el litoral michoacano.