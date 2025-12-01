Iván Evair Saldaña

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 12

El gabinete de seguridad informó ayer que, en los primeros 20 días del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, los homicidios se redujeron casi 50 por ciento, se reforzó el despliegue de seguridad y se acordó dotar de armamento militar a la policía estatal y a la municipal de Uruapan, además de construir un cuartel en ese municipio, donde el 1º de noviembre fue asesinado el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa desde la sede de la institución, señaló que del 10 al 26 de noviembre 932 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto, se aseguraron casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y se desmantelaron 17 narcolaboratorios.

Entre los aprehendidos figuran Jorge Armando N El Licenciado, siete policías municipales de Uruapan y Jaziel Antonio N, vinculados al asesinato de Carlos Manzo.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que entre septiembre y noviembre los homicidios dolosos en Michoacán bajaron de 111 a 58, con descensos específicos en los municipios de Zamora (de 21 a 15), Morelia (de 14 a 3), Apatzingán (de 11 a 5) y Uruapan (de 20 a 7).