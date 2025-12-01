Política
Sheinbaum recibirá al presidente de Singapur
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 11

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, llegó ayer a México para realizar una visita de Estado. Hoy se reunirá con la mandataria Claudia Sheinbaum, y luego acudirá al Senado. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que la mexicana recibirá a su homólogo en Palacio Nacional, donde sostendrán reuniones con sus delegaciones y representantes empresariales. Shanmugaratnam, acompañado por su esposa y una delegación oficial, fue recibido ayer en la Base Aérea Militar 19 por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la cancillería.

