De la Redacción

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 11

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, llegó ayer a México para realizar una visita de Estado. Hoy se reunirá con la mandataria Claudia Sheinbaum, y luego acudirá al Senado. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que la mexicana recibirá a su homólogo en Palacio Nacional, donde sostendrán reuniones con sus delegaciones y representantes empresariales. Shanmugaratnam, acompañado por su esposa y una delegación oficial, fue recibido ayer en la Base Aérea Militar 19 por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la cancillería.