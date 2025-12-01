Néstor Jiménez

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena rentó un inmueble más para sus actividades, ahora en la colonia Condesa, por el cual comprometió el pago de un millón 620 mil pesos anuales. Con ello, suman cinco los edificios de los que dispone, ya sean rentados, en permuta o de su propiedad.

Pese a ser la fuerza política con más prerrogativas –cerca de 2 mil 500 millones de pesos para actividades ordinarias–, en su página web no aclara cuál es su sede nacional, a la que militantes puedan acudir para conocer temas del partido o para presentar peticiones y quejas.

Desde hace un año, concentra diversas operaciones en un edificio en Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés 806, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, sitio que, asegura, usa bajo permuta, sin aclarar los términos del contrato ni con quién lo realiza.

Ante el Instituto Nacional Electoral reporta como domicilio Liverpool 3, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. La Comisión Nacional de Honestidad y Justifica señala en su página web que ahí sesiona.