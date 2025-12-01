Lilian Hernández Osorio

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 10

Al concluir el periodo de clases e iniciar la etapa de exámenes finales del semestre 2026-1, directores de facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que enfrentaron suspensión de clases por amenazas de bomba y luego por paros de sus estudiantes coincidieron en que fue un semestre convulso.

“Es un fin de semestre con un grado de complejidad importante. Por fortuna, no vamos a tener que recalendarizar; se han ido atendiendo los puntos del pliego petitorio y avanzado el diálogo con la comunidad estudiantil para poder dar solución a sus peticiones y recuperar parte de las actividades académicas”, aseguró la directora de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez León.

Esta facultad recibió una amenaza de bomba el 18 de septiembre, por lo que suspendió clases. Cuatro días después, ocurrió el asesinato en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, lo que desató incertidumbre y exigencia de mayor seguridad, por lo que la mitad de octubre esta facultad estuvo en paro.