Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 10
Al concluir el periodo de clases e iniciar la etapa de exámenes finales del semestre 2026-1, directores de facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que enfrentaron suspensión de clases por amenazas de bomba y luego por paros de sus estudiantes coincidieron en que fue un semestre convulso.
“Es un fin de semestre con un grado de complejidad importante. Por fortuna, no vamos a tener que recalendarizar; se han ido atendiendo los puntos del pliego petitorio y avanzado el diálogo con la comunidad estudiantil para poder dar solución a sus peticiones y recuperar parte de las actividades académicas”, aseguró la directora de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez León.
Esta facultad recibió una amenaza de bomba el 18 de septiembre, por lo que suspendió clases. Cuatro días después, ocurrió el asesinato en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, lo que desató incertidumbre y exigencia de mayor seguridad, por lo que la mitad de octubre esta facultad estuvo en paro.
En tanto, el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedolla, comentó que las más de tres semanas que estuvieron en paro hacen imposible recuperar las clases experimentales de las carreras que ofrecen, pues no hay manera de reponer trabajo en laboratorios y prácticas. “Son aprendizajes perdidos”.
Para el director de la Facultad de Odontología, Francisco Javier Marichi Rodríguez, la situación ha sido más crítica, pues el pasado viernes que concluyeron las clases del semestre seguían en paro, aunque más de la mitad de los alumnos solicitó recuperar actividades en línea, ya que no están de acuerdo con la toma de las instalaciones.