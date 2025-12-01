Enrique Méndez

Lunes 1º de diciembre de 2025

En una decisión que se considera “estratégica para garantizar la sostenibilidad ambiental del país”, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados prevé votar el martes el dictamen de una ley general de economía circular, para obligar a las empresas a “maximizar la vida útil de materiales y productos” y hacerse responsable de la contaminación que sus procesos generan.

Se trata, explica el proyecto de dictamen, de terminar con el modelo lineal de “extraer, producir, consumir y desechar”, que ha generado un incremento significativo en la generación de residuos, presión sobre los recursos naturales, emisiones de gases de efecto invernadero y deterioro de los ecosistemas.

La ley busca el reúso de residuos y que las empresas asuman los costos de remediación ambiental, y en ese sentido incluye la figura de “responsabilidad extendida del productor”, esto es, el “medio por el cual la persona productora o importadora es responsable ambientalmente de su producto en su ciclo de vida”.

En el documento, que avala sin cambios la iniciativa de Morena y el Partido Verde, se plantea actualizar la definición de residuo como el “material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a la normativa ambiental aplicable”.