En marzo, el PC aprobará su 15 plan quinquenal
Propone nuevos focos de crecimientoen tecnología cuántica, manufactura biológica, AI y fusión nuclear, entre otros
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 9
Pekín. Para su desarrollo económico y social, en China no se trazan metas de corto aliento ni se deja nada al aire. En marzo próximo, la Asamblea Popular Nacional (APN) –órgano supremo del poder estatal– aprobará su décimo quinto plan quinquenal, ya en discusión, con las estrategias de gobierno con que buscan “dar un salto sustancial” en su poderío económico, científico-tecnológico y de defensa.
Con este fin, el Comité Central del Partido Comunista (PC) propone impulsar en los siguientes cinco años nuevos focos de crecimiento en áreas de avanzada, como tecnología cuántica, manufactura biológica, energía del hidrógeno, fusión nuclear, inteligencia artificial (IA) y red de telecomunicaciones móviles 6G.
En lo económico, plantea trabajar para desarrollar “a paso firme” el yuan digital (e-CNY), el cual combina las ventajas del efectivo físico (como que se pueda utilizar sin conexión a Internet) con las del digital (eficiencia), así como crear un sistema de política monetaria que sea “científico y prudente”.
Durante 72 años –desde 1953–, los planes quinquenales del gigante asiático –que suman 14 en total– han sido la estrategia para el impulso de acciones a mediano plazo, con las cuales han logrado colocar al país como la segunda economía más grande del mundo, que se prevé supere los 140 billones de yuanes (19.5 billones de dólares) en 2025, según estimaciones oficiales.
Apunto de concluir su plan 14 –el próximo día 31–, el Comité Central del Partido Comunista ha fijado estos objetivos como parte de la planeación de la siguiente hoja de ruta que se seguirá hasta 2030. Con este trabajo, que fue resultado de una consulta interna a finales de octubre pasado, también se busca que en menos de una década China tenga un producto interno bruto (PIB) per cápita equilibrado, mejor vida para su pueblo y haya “materializado en lo básico la modernización socialista”.
En materia de seguridad, el partido proyecta potenciar sus capacidades en los terrenos emergentes, como cibernética, IA, biología, ecología, energía nuclear, espacio exterior, profundidades marinas, zonas polares y vuelos de baja altitud.
Asimismo, si bien señala la necesidad de robustecer las fuerzas de disuasión estratégica, en las de combate plantea impulsar el desarrollo de nuevos ámbitos y calidad, al igual que fomentar las automáticas e inteligentes y forjar filas de un nuevo tipo de militares especializados y altamente calificados.
En la propuesta para la elaboración del décimo quinto plan –en el que el presidente Xi Jinping forma parte del proceso de elaboración–, se reconoce que esta estrategia tendrá que impulsarse en medio de turbulencias internacionales (conflictos geopolíticos con fácil y frecuente incidencia, y repunte del unilateralismo y el proteccionismo, con crecientes amenazas del hegemonismo, entre otros), por lo que el desarrollo del país se encontrará “en un periodo de coexistencia de oportunidades, riesgos y desafíos, y de aumento de factores de incertidumbre y difícilmente previsibles”.
Pese a ello, China tiene claro su objetivo de mantener el crecimiento económico y el aumento de la productividad, así como elevar la tasa del consumo de la población y construir un país fuerte en manufactura de calidad, astronáutica, comunicaciones e Internet.
Igualmente, establecer una visión de conjunto para prevenir la caída o recaída en la pobreza; consolidar y elevar la competitividad de industrias como la minera, metalúrgica, química o textil, y forjar las industrias pilares emergentes, entre las que se encuentran las nuevas energías o la aeronáutica. Asimismo, avanzar en la modernización agrícola y rural.
En lo educativo, se plantea ampliar el alcance de la educación gratuita y explorar la prolongación del periodo de la obligatoriedad, así como empujar que el nivel superior sea de mayor calidad y volumen, aumentando la admisión de estudiantes.