Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 9

Pekín. Para su desarrollo económico y social, en China no se trazan metas de corto aliento ni se deja nada al aire. En marzo próximo, la Asamblea Popular Nacional (APN) –órgano supremo del poder estatal– aprobará su décimo quinto plan quinquenal, ya en discusión, con las estrategias de gobierno con que buscan “dar un salto sustancial” en su poderío económico, científico-tecnológico y de defensa.

Con este fin, el Comité Central del Partido Comunista (PC) propone impulsar en los siguientes cinco años nuevos focos de crecimiento en áreas de avanzada, como tecnología cuántica, manufactura biológica, energía del hidrógeno, fusión nuclear, inteligencia artificial (IA) y red de telecomunicaciones móviles 6G.

En lo económico, plantea trabajar para desarrollar “a paso firme” el yuan digital (e-CNY), el cual combina las ventajas del efectivo físico (como que se pueda utilizar sin conexión a Internet) con las del digital (eficiencia), así como crear un sistema de política monetaria que sea “científico y prudente”.

Durante 72 años –desde 1953–, los planes quinquenales del gigante asiático –que suman 14 en total– han sido la estrategia para el impulso de acciones a mediano plazo, con las cuales han logrado colocar al país como la segunda economía más grande del mundo, que se prevé supere los 140 billones de yuanes (19.5 billones de dólares) en 2025, según estimaciones oficiales.

Apunto de concluir su plan 14 –el próximo día 31–, el Comité Central del Partido Comunista ha fijado estos objetivos como parte de la planeación de la siguiente hoja de ruta que se seguirá hasta 2030. Con este trabajo, que fue resultado de una consulta interna a finales de octubre pasado, también se busca que en menos de una década China tenga un producto interno bruto (PIB) per cápita equilibrado, mejor vida para su pueblo y haya “materializado en lo básico la modernización socialista”.

En materia de seguridad, el partido proyecta potenciar sus capacidades en los terrenos emergentes, como cibernética, IA, biología, ecología, energía nuclear, espacio exterior, profundidades marinas, zonas polares y vuelos de baja altitud.