Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 8

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta se-mana seis proyectos de dos ministras que buscan dar por terminadas todas las impugnaciones promovidas por organismos autónomos contra las leyes que los obligan a aplicar la “austeridad republicana” y a reducir los salarios de sus funcionarios, medidas impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la lista preliminar de asuntos del 4 de diciembre próximo se registraron un proyecto de la ministra María Estela Ríos González y cinco de Loretta Ortiz Ahlf para responder a las controversias constitucionales promovidas por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como los aún existentes Banco de México e Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas de 2019 y 2021 a la Ley Federal de Austeridad y a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En todas las controversias –que dejó pendientes de resolución el pleno anterior– las instituciones alegaron afectaciones a su autonomía por restricciones presupuestarias o salariales; sin embargo, las propuestas de ambas ministras coinciden que dichas instituciones no tienen legitimidad ni interés para impugnar las normas, pues sus reclamos trataban de recortes salariales y no de afectaciones directas a sus facultades constitucionales, por lo que en todos se propone sobreseer las controversias.