Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 5

Antes de la discusión de la nueva ley general de aguas, que la Cámara de Diputados estima aprobar esta semana, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y otros legisladores de Morena que integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aseguraron que los cambios que vienen en el dictamen acabarán con el huachicol de este vital líquido.

El diputado Armando Samaniego aseveró que el dictamen que se votaría el miércoles dará sustentabilidad al sistema agrícola, ganadero y de la industria porque resuelve una problemática del agua que lleva años, resultado de la no regulación, ya que hoy se cumplen 33 de años de la publicación de la Ley de Aguas Nacionales.

Afirmó que se erradicará el cártel del agua que sostenían tanto el PRI como el PAN en varias entidades del país, y quieren conservar sus intereses por encima de un derecho.