Georgina Saldierna e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 5

Ayer en la tarde concluyó el plazo para que los aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) se inscribieran en el proceso electivo del cargo, sin que el Senado informara sobre el número de personas que se apuntaron.

En medio del hermetismo, la presidenta de esa cámara del Congreso, Laura Itzel Castillo (Morena), se concretó a resumir los pasos subsecuentes para la designación del fiscal, esta semana.

Recordó que el Senado debe enviar a la titular del Ejecutivo una lista de 10 nombres, que se integrará con quienes hayan manifestado su interés en participar y que cumplan los requisitos.

De ese listado, la presidenta Claudia Sheinbaum elegirá una terna que remitirá a la Cámara alta, donde se llevarán a cabo las comparecencias de los tres designados y se determinará quién será propuesto para que ocupe el cargo.

Por otra parte, en un mensaje en redes sociales, Castillo informó que también en esta semana se aprobará en el Senado que el 3 de mayo sea el Día contra los Desastres Químicos en el país.

Lo anterior, en conmemoración de las víctimas del desastre químico registrado en la empresa Agricultura Nacional de Veracruz SA (Anaversa), compañía de plaguicidas que estaba instalada en Córdoba, Veracruz, y que explotó hace casi 25 años.

Como parte de las actividades legislativas, la morenista informó que este lunes el Senado recibirá al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, quien realiza una visita de Estado al país, a partir de ayer y hasta el 3 de diciembre, por invitación de la mandataria federal.