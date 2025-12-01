Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 5

De aprobarse el dictamen del paquete de reformas en materia de agua, se pondrá fin al “mercado negro” de este vital líquido, lo que permitirá un sistema de concesiones más ordenado y transparente, con plena certeza y cero tolerancia a la corrupción, afirmó el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

Celebró que el documento ya esté listo para su discusión y posible aprobación en la Cámara de Diputados; dijo que el agua dejará de ser un recurso que ha sido negocio para algunos particulares a costa del derecho de las mayorías.

En un videomensaje emitido en su perfil oficial de X, Morales López destacó que entre las modificaciones realizadas está que quienes reciben el agua de manera gratuita, pero la venden y hacen negocio con ella, ya no podrán hacerlo, por lo que se erradicarán prácticas abusivas “que tanto han causado daño al país”, pues las reformas buscan eliminar el acaparamiento y la sobrexplotación.

Ante la polémica que ha surgido en torno a estas enmiendas, y que darán origen a la ley general de aguas, recordó que la norma actual, que hoy cumple 33 años de ser publicada, ha permitido la concentración de varios títulos de concesión en una o muchas personas, y con ello gran cantidad de agua, mientras las comunidades y pequeños y medianos productores no cuentan con ese recurso.

Consideró que de aprobarse este dictamen, también se garantiza “el binomio tierra-agua, que es inseparable para que las propiedades con títulos de concesión se puedan heredar o vender, y se respete el mismo volumen, el mismo tiempo para que fueran concesionadas y el mismo uso”. También, aclaró, se reconocen los sistemas comunitarios que operan en el país de manera tradicional y facilita el acceso al líquido a los poblados, sobre todo a los más desprotegidos.