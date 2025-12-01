▲ El ex presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo libro, el cual tiene más de 600 páginas, y en el que habla del “México profundo y las civilizaciones olvidadas”. Foto La Jornada

Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., Luego de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara su nuevo libro, editado por Planeta, decenas de lectores acudieron al pabellón (E1) de esa casa editorial en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para tratar de conseguir un ejemplar.

En entrevista con La Jornada, un representante de Planeta informó que el libro llegará a la FIL “a partir del 3 de diciembre”, y que su precio será de 350 pesos. “Desde que AMLO dio la noticia la mañana de este domingo muchas personas han venido a preguntar”.

Aclaró que, por ahora, no existe un sistema de apartado ni de preventa, por lo que la adquisición del libro dependerá de su llegada física al pabellón.