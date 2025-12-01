Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 4
Guadalajara, Jal., Luego de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara su nuevo libro, editado por Planeta, decenas de lectores acudieron al pabellón (E1) de esa casa editorial en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para tratar de conseguir un ejemplar.
En entrevista con La Jornada, un representante de Planeta informó que el libro llegará a la FIL “a partir del 3 de diciembre”, y que su precio será de 350 pesos. “Desde que AMLO dio la noticia la mañana de este domingo muchas personas han venido a preguntar”.
Aclaró que, por ahora, no existe un sistema de apartado ni de preventa, por lo que la adquisición del libro dependerá de su llegada física al pabellón.
De acuerdo con la información registrada en la página de Indautor, en Grandeza, cuya editora literaria fue Ketzalzin Almanza Colorado, y tuvo de “adaptadora” a Ericka Miranda Vega, “el autor hace un análisis para demostrar que los principios éticos y la bondad que poseemos como pueblo y nación provienen de aquello que heredamos de las grandes civilizaciones del México prehispánico”.
En las páginas de Internet de las librerías nacionales no hay noticia del libro, ni en el portal de Planeta, en el que sólo se ofrecen las tres obras recientes de AMLO: ¡Gracias!, A la mitad del camino y Hacia una economía moral.