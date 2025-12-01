César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 4

Luego de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video para anunciar su libro Grandeza, Ernestina Godoy Ramos, encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló en sus redes sociales que con el texto se conocerá una gran visión de un fragmento de nuestra historia.

“Hoy nos sorprendió en redes, un video de @lopezobrador_ en el que, además de saludar a los mexicanos, recordar algunos momentos de su vida de lucha hasta la Presidencia de la República, y darnos algunos noticias de lo que actualmente es su vida, de sus ocupaciones y su trabajo permanente, nos avisa de la publicación que desde hace tiempo esperábamos.