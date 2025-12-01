Política
GRANDEZA
Ernestina Godoy: con el texto se conocerá una gran visión de nuestra historia
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 4

Luego de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video para anunciar su libro Grandeza, Ernestina Godoy Ramos, encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló en sus redes sociales que con el texto se conocerá una gran visión de un fragmento de nuestra historia.

“Hoy nos sorprendió en redes, un video de @lopezobrador_ en el que, además de saludar a los mexicanos, recordar algunos momentos de su vida de lucha hasta la Presidencia de la República, y darnos algunos noticias de lo que actualmente es su vida, de sus ocupaciones y su trabajo permanente, nos avisa de la publicación que desde hace tiempo esperábamos.

“No tengo duda de que con el conocimiento y el cariño por nuestro país, por nuestra cultura y nuestro pueblo, que siempre lo han caracterizado, podremos conocer una gran visión de un fragmento de nuestra historia. Nos avisa desde ya la aparición de un volumen complementario a éste, que esperaremos mientras leemos su Grandeza mexicana, en espera de Gloria como adelantó.”

