Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 4

Cuernavaca, Mor., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mostró “muy contenta” por el respaldo que le externó ayer su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en su reaparición pública tras 14 meses de haberle entregado la banda presidencial.

Entrevistada a su llegada a la ceremonia de reapertura del Hospital General del Issste Dr. Carlos Calero Elorduy, en esta ciudad, la mandataria sostuvo: “somos fuertes”, luego de que se le preguntó sobre si veía riesgos de que ocurriera alguna de las tres condiciones por las que el tabasqueño señaló que retornaría a la vida pública.

Más adelante, en el acto de reapertura del nosocomio, la jefa del Poder Ejecutivo reivindicó el modelo económico, político y social de la 4T, y sostuvo que las campañas en contra, internas y del exterior, “lo único que hacen es fortalecernos”.

Exhortó una vez más a la ciudadanía a acudir el 6 de diciembre a la concentración que se realizará en el Zócalo, donde se festejarán los siete años de gobiernos de la Cuarta Transformación.

A insistencia de los reporteros, antes de llegar a la ceremonia, se refirió a los comentarios que el ex mandatario dio en el video que difundió ayer, en el que anunció su nuevo libro, Grandeza. Aseguró que el pueblo “está contento” al verlo de nuevo, ya que tras dejar la Presidencia de la República, el 30 de septiembre de 2024, sólo se le había visto una ocasión: cuando emitió su voto en la elección judicial el primero de junio pasado.

“Queremos mucho al presidente López Obrador, le decimos presidente por respeto. Es un gran presidente y a nosotros ahora nos toca conducir los destinos de la nación con orgullo de pertenecer a este gran movimiento y además orgullosos de nuestro pueblo.”

–Reapareció el ex presidente López Obrador –se le comentó.

–Muy contenta, todo el pueblo de México contento… Ya dijo él bajo qué condiciones saldría –reviró.

–¿Cómo se siente usted de que él le da su apoyo?

–Muy contenta, muy contenta. Somos un solo movimiento, con mucha unidad –apuntó la mandataria.

Sheinbaum Pardo afirmó que el libro de su antecesor será “muy importante para el país, habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios. Ya lo escuchamos, es nuestro pensamiento, el humanismo mexicano. Eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos, mucho orgullo”.