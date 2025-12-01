▲ En un video de casi una hora de duración, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en el país “tenemos paz y hay estabilidad política”. En las imágenes aparece en su finca La Chingada. Foto La Jornada

▲ En un video de casi una hora de duración, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en el país “tenemos paz y hay estabilidad política”. En las imágenes aparece en su finca La Chingada. Foto La Jornada

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 2

En una reaparición pública para anunciar su libro Grandeza, Andrés Manuel López Obrador precisó que no recorrerá el país para presentarlo, porque no es caudillo y “no hay que hacerle sombra a la presidenta” Claudia Sheinbaum, a quien pidió “apoyar mucho, mucho”.

Precisó que continuará en su retiro y que sólo saldría a las calles por tres razones: “si atentan contra la democracia; para defenderla a ella (a Sheinbaum), si hay intentos de golpe de Estado, pero no creo que eso pase, y para defender la soberanía”.

Desde su finca La Chingada, en Palenque, Chiapas, el ex presidente (2018-2024) insistió en que continuará su estatus de jubilado. “No puedo presentar (el libro) en las plazas públicas. Me gustaría mucho, pero ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política y la Presidenta es la que conduce y lo está haciendo muy bien, no hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”, expresó.

En un video, de casi una hora de duración que se difundió este domingo por la mañana, López Obrador declaró que se entera de las noticias con dos días de retraso, en mensajes que recibe en “un teléfono sencillo”, de recargas, y resaltó que, después del fin de su mandato, decidió iniciar una vida nueva en su casa, que “no es un rancho, no es un latifundio, es una hectárea y un poco más, 12, 13 mil metros cuadrados.

“Porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación, estoy jubilado. Entonces imagínense después de cerca de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser decir ‘se acabó’, cortar de tajo toda mi actividad pública política.”

Expuso que, tras dejar la Presidencia en octubre del año pasado, cerró un ciclo con la satisfacción de que, a pesar de la pandemia y la caída de la economía, 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, “lo que nunca se había hecho en un sexenio”; esto es, la cifra de personas en esa condición pasó de 42 a 29 por ciento.

“Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible. Porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No, no, no. Hay que hacer valer la democracia y, en nuestro movimiento, impulsado por millones de mexicanos, tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la Presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”, señaló.

Insistió en el respaldo a Sheinbaum. “Es la mejor Presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además (ella es) fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

“¿O no es cierto? ¿Van a salvar al pueblo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero, sobre todo? No, es el pueblo el que salva al pueblo y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. El pueblo es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, primero los pobres. Si no se atiende a la gente humilde, a la gente pobre, no se logra la paz.”