Difunde video para presentar su nuevo libro
Subraya que no es simulación su retiro de la política // “Hay que apoyar mucho a Sheinbaum”
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 2
En una reaparición pública para anunciar su libro Grandeza, Andrés Manuel López Obrador precisó que no recorrerá el país para presentarlo, porque no es caudillo y “no hay que hacerle sombra a la presidenta” Claudia Sheinbaum, a quien pidió “apoyar mucho, mucho”.
Precisó que continuará en su retiro y que sólo saldría a las calles por tres razones: “si atentan contra la democracia; para defenderla a ella (a Sheinbaum), si hay intentos de golpe de Estado, pero no creo que eso pase, y para defender la soberanía”.
Desde su finca La Chingada, en Palenque, Chiapas, el ex presidente (2018-2024) insistió en que continuará su estatus de jubilado. “No puedo presentar (el libro) en las plazas públicas. Me gustaría mucho, pero ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política y la Presidenta es la que conduce y lo está haciendo muy bien, no hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”, expresó.
En un video, de casi una hora de duración que se difundió este domingo por la mañana, López Obrador declaró que se entera de las noticias con dos días de retraso, en mensajes que recibe en “un teléfono sencillo”, de recargas, y resaltó que, después del fin de su mandato, decidió iniciar una vida nueva en su casa, que “no es un rancho, no es un latifundio, es una hectárea y un poco más, 12, 13 mil metros cuadrados.
“Porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación, estoy jubilado. Entonces imagínense después de cerca de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser decir ‘se acabó’, cortar de tajo toda mi actividad pública política.”
Expuso que, tras dejar la Presidencia en octubre del año pasado, cerró un ciclo con la satisfacción de que, a pesar de la pandemia y la caída de la economía, 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, “lo que nunca se había hecho en un sexenio”; esto es, la cifra de personas en esa condición pasó de 42 a 29 por ciento.
“Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible. Porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No, no, no. Hay que hacer valer la democracia y, en nuestro movimiento, impulsado por millones de mexicanos, tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la Presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”, señaló.
Insistió en el respaldo a Sheinbaum. “Es la mejor Presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además (ella es) fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
“¿O no es cierto? ¿Van a salvar al pueblo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero, sobre todo? No, es el pueblo el que salva al pueblo y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. El pueblo es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, primero los pobres. Si no se atiende a la gente humilde, a la gente pobre, no se logra la paz.”
Y en México, acotó, “tenemos paz y hay estabilidad política, nada más que como puede más el sectarismo, el dogmatismo, el fanatismo de nuestros adversarios, que el sentido común, no internalizan nada de lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo. Hay que apoyar mucho, mucho a la Presidenta, porque todavía es temporada de zopilotes y hay buitres y hay halcones”.
Al ahondar en las razones por las cuales sí recorrería el país, señaló que lo haría “si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, cuando hacían los grandes fraudes, los oligarcas, los corruptos para que el gobierno estuviese a su servicio y eso ya no se puede permitir de ninguna manera”.
Sheinbaum, refrendó, es la mejor presidenta e incluso señaló que, “si un conservador” veía y escuchaba el video “diría ‘no, el mejor presidente del mundo es el de la mano dura. Una mezcla de Franco con Pinochet, con Díaz Ordaz, con Salinas, que convierta al país en una cárcel. Ése es el que necesitamos. Una gente que no le tiemble la mano, mano dura, dictadura’”.
El ex presidente afirmó que el objetivo de su libro, de más de 600 páginas y que estará disponible en breve en librerías, es “reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo”.
Desde el jardín de su casa, sentado en una mecedora, mostró una copia de la edición, en cuya portada aparece él frente a una cabeza olmeca, y agregó: “me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque aquí verán cómo herraban, marcaban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos y otros horrores”.
Expuso que el denominado humanismo mexicano tiene dos pilares, uno, el cultural, y otro es la historia política del país.
Detalló que en Grandeza habla “del México profundo, las civilizaciones olvidadas negadas… porque la historia cultural que nos han contado desde hace siglos es una historia falsa, simulada”, y que en el siguiente libro, que se llamará Gloria, desarrollará “la fecunda historia política” nacional.
El ex mandatario también abordó su rutina diaria para escribir y refirió que su esposa, Beatriz Gutiérrez, “está en México. Viene o voy, he ido como cinco veces. Claro, de manera muy discreta, para evitar los escándalos. Se quedó allá porque ya Jesús Ernesto entró a la Universidad y pues tiene que estar ahí pendiente”.