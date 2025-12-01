C

uando al alcance de tu mano está el manjar de manjares, ¡qué importa perder un postrecillo! Emilio Azcárraga Jean tiene el jugoso negocio de la inauguración del Mundial 2026 a punto de turrón, cuenta con los derechos de transmisión del Tri para dicho certamen y, gracias a los sobornos hechos a oficiales de la FIFA, ventilados en 2017, también pasará la señal de la Copa del Mundo para otras regiones de Latinoamérica, todo ello con su respectiva lluvias de patrocinadores… Así que la eliminación del América en cuartos de final del torneo Apertura 2025 es un diminuto raspón al orgullo, casi nada. Que lloren los fanáticos de pura cepa, porque hoy por hoy nada le borra la sonrisa al presidente con licencia de Televisa, que este viernes estará en primera fila en el sorteo mundialista.

Quien no la está pasando bien es el técnico André Jardine, pues tal parece que su estrella se apaga. Al brasileño se le hizo bolas el engrudo, está que trina contra el arbitraje. En redes sociales y en el propio estadio de la colonia Ciudad de los Deportes retumbó el clamor: “¡Fuera Jardine!”… Pero no es tanto culpa de los nazarenos, sino de él mismo y su directiva por las contrataciones como la del improductivo Víctor Dávila, no se diga la del defensa Igor Lichnovsky, tipo dado a la bohemia, que se dio a conocer más por su asistencia a conciertos musicales siguiendo a la Banda Limón, a la Fórmula Uno y que remató con el autogol en el partido de ida ante los Rayados. En el juego de vuelta el timonel de plano prefirió dejarlo en la banca.

Luces y sombras en la disputa por el cetro. Luego del empate sin goles en el partido de ida de cuartos de final entre Chivas y Cruz Azul, el campeón Toluca fue mezquino ante su público: ganó en Ciudad Juárez con lo justo y salió a pelotear en la vuelta frente a los mal llamados Bravos, que cual corderitos no metieron ni las manos, ambos obsequiaron otro soso 0-0… Tigres confirmó que es un viejo zorro de liguillas: sufrió un aplastante 3-0 en Tijuana, pero nunca nadie debe darlo por muerto, pues en El Volcán tundió con cinco tantos a Xolos, para dejar a Gilberto Mora y compañía fuera de combate; el técnico Sebastián Abreu acusó al árbitro de localista… Desde luego, lo más sonado fue la eliminación de las Águilas a manos de un Monterrey que se sacó la lotería y sobre el que no hay grandes augurios.