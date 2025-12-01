Gertz fuera de la FGR // Cierre de un capítulo digno de análisis // Infidencias, su pecado político
urante el primer año de gobierno se acumularon las razones, pero fue un actor importante de las confianzas de la Presidenta, quien exhibió, en el Zócalo, la prueba de que las filtraciones de información convertidas en armas en contra del gobierno actual provenían de la voz de un gallo que cantaba fuerte desde el edificio de la fiscalía federal, en cumplimiento de sus órdenes y mucho más.
Durante un buen tiempo se “toleraron”, así, entre comillas y en nombre de la libertad de expresión y la autonomía del organismo, las filtraciones que alimentaron a ciertos enemigos de la 4T y que incluso sirvieron a intereses extranjeros, entre otras cosas, porque ahí mismo, en el Zócalo, se sabía de qué trataba cada una de ellas y porque aunque las sospechas apuntaban hacia el edificio de Santa Fe, las pruebas no eran contundentes.
La semana que terminó fue decisiva. Los hechos se mostraron sin fisuras. Tal vez se dudó un tanto, dado que la gota que derramaría el vaso provenía de un actor con el que Gertz tuvo en algún momento del gobierno pasado una fricción fuerte, pero el peso de los elementos puestos sobre la mesa no dejaron ningún tipo de dudas, por el contrario, reforzaban lo que ya se decía por muchas partes.
Y es que aparentemente, enclaustrado en un edificio imponente, el fiscal general manipulaba a su antojo información que se filtraba y se usaba para golpear al gobierno de la presidenta Sheinbaum desde algunos foros perfectamente bien identificados como contrarios a la 4T.
Junto a la información presentada, también se recordó una serie de líos, hasta de carácter familiar, que enturbiaron la gestión de Gertz, pero muy particularmente se tocaron dos puntos: huachicol y Ayotzinapa, en los que aparentemente no se lograron avances desde la fiscalía, aunque sí se pudo, en el segundo de los temas –desde otras dependencias–, rehacer el diálogo y ofrecer opciones a quienes buscan justicia en ese caso, principalmente a partir del trabajo de la Secretaría de Gobernación.
Sí hubo resistencia y hasta condiciones para aceptar la comedida invitación de la señora de los casos difíciles para que sin más escándalo del que ya se había hecho y que en buena parte se gestó en la misma fiscalía, Gertz abandonara el cargo.
Pero Gertz, amante del poder, desde el lado oscuro lanzó un último buscapiés. Sí se iría, pero él fijaría su destino: Alemania, pero de eso no se habló en la larga charla que se efectuó en sus oficinas, donde se selló su salida, así que el destino del ahora ex fiscal no está definido y al parecer no será en tierra teutona.
Así, envuelto aún en algunos misterios y hechos poco justificables desde una dependencia tan trascendente como la fiscalía, Alejandro Gertz Manero cierra un capítulo que deberá ser analizado una y otra vez por sus consecuencias en el aparato de justicia del país, pero principalmente en lo político. Su participación fue más que activa y ahora se sabrá qué tanto dañó y frenó el tranco de la 4T.
De pasadita
Por cierto, hay quienes tratan de hacer creer que un par de funcionarios buscan meterse a la casona de Bucareli, aunque lo cierto es que ese deseo está impulsado sólo por un aire que viene del norte.
Así que, para cumplir el capricho, se ha hecho saber a quien así lo desea que es posible un relevo en la dependencia en los momentos en los que, después de un trabajo ya calificado por la Presidenta, la gente que hoy labora –día y noche– en la dependencia está, hasta donde se nos dice, muy, muy fuerte.
De todas formas, hay quienes aseguran que ya hay muchos que apenas se enteran de que el quehacer, sin ruido, pero efectivo, que se realiza desde Bucareli, conserva el reconocimiento que en su libro dejó muy claro la presidenta Sheinbaum. Y ya que nos metimos en el asunto literario, el texto que acaba de presentar Andrés Manuel López Obrador en redes sociales desde La Chingada traerá una buena dosis de comentarios a partir de hoy mismo, aunque nadie lo haya leído aún. Ya veremos.