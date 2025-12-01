D

urante el primer año de gobierno se acumularon las razones, pero fue un actor importante de las confianzas de la Presidenta, quien exhibió, en el Zócalo, la prueba de que las filtraciones de información convertidas en armas en contra del gobierno actual provenían de la voz de un gallo que cantaba fuerte desde el edificio de la fiscalía federal, en cumplimiento de sus órdenes y mucho más.

Durante un buen tiempo se “toleraron”, así, entre comillas y en nombre de la libertad de expresión y la autonomía del organismo, las filtraciones que alimentaron a ciertos enemigos de la 4T y que incluso sirvieron a intereses extranjeros, entre otras cosas, porque ahí mismo, en el Zócalo, se sabía de qué trataba cada una de ellas y porque aunque las sospechas apuntaban hacia el edificio de Santa Fe, las pruebas no eran contundentes.

La semana que terminó fue decisiva. Los hechos se mostraron sin fisuras. Tal vez se dudó un tanto, dado que la gota que derramaría el vaso provenía de un actor con el que Gertz tuvo en algún momento del gobierno pasado una fricción fuerte, pero el peso de los elementos puestos sobre la mesa no dejaron ningún tipo de dudas, por el contrario, reforzaban lo que ya se decía por muchas partes.

Y es que aparentemente, enclaustrado en un edificio imponente, el fiscal general manipulaba a su antojo información que se filtraba y se usaba para golpear al gobierno de la presidenta Sheinbaum desde algunos foros perfectamente bien identificados como contrarios a la 4T.

Junto a la información presentada, también se recordó una serie de líos, hasta de carácter familiar, que enturbiaron la gestión de Gertz, pero muy particularmente se tocaron dos puntos: huachicol y Ayotzinapa, en los que aparentemente no se lograron avances desde la fiscalía, aunque sí se pudo, en el segundo de los temas –desde otras dependencias–, rehacer el diálogo y ofrecer opciones a quienes buscan justicia en ese caso, principalmente a partir del trabajo de la Secretaría de Gobernación.