▲ Mientras los gobernantes de Estados Unidos y sus simpatizantes cenan un menú indígena de guajolote, maíz, camote y calabazas, se dedican a perseguir, detener y expulsar a los que llegan a cultivar el futuro de estas tierras. Foto Meme en redes sociales

N

o hubo intermedio en el espectáculo político estadu-nidense durante el puente del Día de Acción de Gracias, el cual empezó con ese rito oficial donde el presidente del superpoder perdona la vida a un pavo, el cual, en esta ocasión, no expresó gratitud a su salvador, quien cree que todos le deben las gracias por rescatar no sólo a un ave, sino a todo un país y hasta al mundo (¿dónde está su Nobel?).

Inmediatamente después, el mandatario volvió a advertir que además de continuar con lo que expertos legales califican de asesinatos extrajudiciales en altamar (más de 20 embarcaciones y 80 muertos), pronto comenzará ataques terrestres contra Venezuela y proclamó cerrado el espacio aéreo sobre ese país. Más allá de algunos en Miami, neoconservadores, y los que viven en la nostalgia de Monroe y su doctrina, no muchos están agradecidos con más aventuras bélicas.

Mientras amenazaba con una mayor intervención contra Venezuela, el comandante en jefe intervino directamente en la política interna de otro país latinoamericano. Que Washington se meta en los asuntos exclusivos de otra nación no es novedad, pero hace mucho que no lo hacía de forma tan explícita: el presidente estadunidense giró instrucciones al pueblo de Honduras de votar por el candidato derechista Asfura –bajo la advertencia de que si no, castigará la economía de ese país.

Más aún, mientras Washington justifica la voladura de lanchas como parte de su renovada “guerra” contra el narcotráfico, el mandatario anunció que indultará al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien fue enjuiciado en Estados Unidos y cumple una condena de 45 años por permitir el tráfico de drogas en su país rumbo a Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos. Se supone que Hernández sí le dio las gracias a Washington. Bueno, y habrá que agradecer que, por lo menos, esa decisión comprobó para los que aún dudaban que los ataques contra Venezuela y otros países desobedientes no tienen nada que ver con el comercio de estupefacientes.

A la vez, dentro del país, el mandatario expresó que, con el pretexto de la tragedia donde un afgano residente documentado que trabajó para la CIA en su país, disparó contra dos guardias nacionales en Washington, pondrá fin a la migración y el otorgamiento de asilo para todos los que provengan de países pobres (y, obviamente, de “color”, como dicen aquí). Eso poco después de que dio la bienvenida a “refugiados” blancos de Sudáfrica –los cuales sí le han dado las gracias.