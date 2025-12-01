E

l valor de la producción de bienes y servicios (PIB) acumulado al tercer trimestre del año y anualizado totalizó 34.895 billones de pesos (cifras preliminares del Inegi), monto que en términos reales (sin inflación) representa un crecimiento anual de únicamente 0.12% (gráfico 1).

Esta reducida tasa de crecimiento refleja tanto los efectos de la guerra arancelaria de Estados Unidos contra el mundo como un agotamiento extremo del modelo de crecimiento exógeno (de y hacia afuera) vigente en México con los lesivos y asimétricos tratados T-MEC y TLCUEM (gráfico 2).

El ya casi estancamiento de nuestra economía se observa en la comparación del PIB a precios constantes (sin inflación) en los recientes terceros trimestres (gráfico 3).

El PIB agropecuario suma en el periodo 1.312 billones de pesos, 3.11% arriba de la cifra equivalente de 2024, y representa el 4% del PIB nacional antes de impuestos (a precios básicos o valor agregado) (gráfico 1). De las actividades del sector, la agricultura crece 3.78% y la ganadería 2.51, y decrecen el aprovechamiento forestal -2.86% y la caza y pesca -0.10%.

Este PIB primario muestra en el año (pese a la Sader) el mejor desempeño de la última década en periodos similares (gráfico 4).