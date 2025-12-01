México. PIB 3er trimestre 2025
l valor de la producción de bienes y servicios (PIB) acumulado al tercer trimestre del año y anualizado totalizó 34.895 billones de pesos (cifras preliminares del Inegi), monto que en términos reales (sin inflación) representa un crecimiento anual de únicamente 0.12% (gráfico 1).
Esta reducida tasa de crecimiento refleja tanto los efectos de la guerra arancelaria de Estados Unidos contra el mundo como un agotamiento extremo del modelo de crecimiento exógeno (de y hacia afuera) vigente en México con los lesivos y asimétricos tratados T-MEC y TLCUEM (gráfico 2).
El ya casi estancamiento de nuestra economía se observa en la comparación del PIB a precios constantes (sin inflación) en los recientes terceros trimestres (gráfico 3).
El PIB agropecuario suma en el periodo 1.312 billones de pesos, 3.11% arriba de la cifra equivalente de 2024, y representa el 4% del PIB nacional antes de impuestos (a precios básicos o valor agregado) (gráfico 1). De las actividades del sector, la agricultura crece 3.78% y la ganadería 2.51, y decrecen el aprovechamiento forestal -2.86% y la caza y pesca -0.10%.
Este PIB primario muestra en el año (pese a la Sader) el mejor desempeño de la última década en periodos similares (gráfico 4).
El PIB industrial, por el contrario, sólo suma en el periodo 10.757 billones, esto es, un decrecimiento real de -1.82%, y representa el 33.1% del PIB nacional; esta caída a números rojos es la primera en los últimos cinco años pospandemia (gráfico 5). De hecho todas sus actividades están en contracción: minería -8.43% (petróleo y gas -7.58 y minerales -4.48); electricidad, agua y gas por ductos -1.11; construcción -2.75; y manufacturas -0.46%. De esta última todas sus ramas decrecen (incluso equipo de transporte -4.92%), salvo: alimentos 0.77; impresión 1.51; derivados del petróleo y carbón 3.96; computación, comunicaciones y electrónica 2.50; equipos eléctricos 1.11; y otras manufacturas 29.08%
El PIB servicios suma en el lapso 20.461 billones de pesos, 62.9% del total, y crece 0.97%, la menor tasa de los últimos cinco años (gráfico 6). De sus actividades todas crecen en diverso grado excepto: comercio al por mayor -5.96%, alojamiento temporal, alimentos y bebidas -3.13, y otros servicios -1.55%
