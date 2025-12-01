A

ndrés Manuel López Obrador reapareció en la escena pública, sacudió el tablero y puso a temblar a muchos: desde La Chingada, por medio de un video, el ex mandatario anunció la publicación de su más reciente libro, Grandeza, y de pasadita “mató” toda especulación: no recorrerá la República para promocionar su obra, porque “no puedo presentarlo en las plazas públicas; me gustaría mucho, pero, ¿saben qué? ya me retiré de la actividad política y la Presidenta es la que conduce y lo está haciendo muy bien; no hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”.

Y no sÓlo mandó al mismo destino que el nombre de su rancho a quienes (propios y extraños) han esparcido esa versión, sino que dejó en claro las únicas causas que eventualmente lo llevarían a salir a las calles y regresar a la actividad política: “si atentan contra la democracia, para defenderla a ella (a Sheinbaum); si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí, pero no creo que eso pase; y para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre, independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero”.

Dado que el video lo difundió desde su rancho, López Obrador metió un chingadazo a sus detractores: “no soy caudillo” ni pretende “hacerle sombra a la Presidenta” ; por el contrario, a ella hay que respaldarla “mucho, mucho, mucho”, porque “todavía es temporada de zopilotes; hay buitres y halcones”.

Y la presidenta Sheinbaum se dejó querer: “estoy muy contenta; somos un solo movimiento, con mucha unidad; queremos mucho al presidente López Obrador; a nosotros ahora nos toca conducir los destinos de la nación con orgullo de pertenecer a este gran movimiento y además orgullosos de nuestro pueblo. Un aplauso desde aquí, con todo cariño, hasta Palenque”.

La reaparición pública de López Obrador, así sea en video, provocó no pocos sudores y entripados en la ultraderecha autóctona y sus adláteres, quienes suponen que con sus marchitas pedorras y su grupito de porros van a tumbar a uno de los gobiernos más sólidos de la historia nacional.

Se transcriben los últimos pasajes del mensaje de López Obrador: “tenemos la mejor Presidenta del mundo. Vean cómo son los jefes de Estado en otros países y comparen. Además, fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿Van a salvarlo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero? No: es el pueblo el que salva al pueblo. Y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, primero los pobres. Si no se atiende a la gente humilde, no se logra la paz; la paz es fruto de la justicia, y nosotros tenemos paz y hay estabilidad política. Nada más que, como puede más el sectarismo, el dogmatismo, el fanatismo de nuestros adversarios, que el sentido común, no internalizan nada de lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo. Y hay que apoyar mucho, mucho, mucho a la Presidenta, porque todavía es temporada de zopilotes, y hay buitres y halcones; aquí no (en su rancho), aquí hay pajaritos. Por eso hay que apoyarla.