L

a mejor medida de la vigencia política de Andrés Manuel López Obrador la ha dado la destemplada reacción de los opositores al proceso conocido como Cuarta Transformación, luego de que este domingo fue anunciado el nuevo libro del ex presidente de la República.

La reaparición del tabasqueño, ahora asentado en una finca chiapaneca, se produjo a tres días de que cayó el personaje que él colocó en la Fiscalía General de la República, el presunto inminente diplomático Alejandro Gertz; a unas horas de iniciado el proceso electoral hondureño en el que Donald Trump pretende imponer a un candidato conservador; en el contexto del amago militar creciente a Venezuela con la intención de derrocar a Nicolás Maduro y de la campaña de la ultraderecha (Salinas Pliego por delante) contra la presidenta Sheinbaum.

Con apariencia reposada y en un escenario bucólico, con el agregado de gallina y pavorreal rápidamente productores de memes, López Obrador se esmeró en precisar que no le animan propósitos de cacicazgo o mayor incidencia en la vida política nacional, pero advirtió que podría volver a la batalla política si hubiera necesidad de defender la democracia, es decir, pelear contra un intento de fraude electoral (“Me estás oyendo, Salinas Pliego”, pudo haber cantado Paquita la de la Chingada) o la soberanía nacional (“Me estás oyendo, Donald Trump”, habría de entonar Paquita la de la Casa Blanca). Y, desde luego, si hubiera acoso o intento de golpe contra la presidenta Sheinbaum.

La reacción de la reacción fue como ha sido en otras ocasiones. Con frases hechas y alarmismo ya crónico, lo cual exhibe su precariedad que se traduce en ineficacia. A tal grado que, aun cuando es vieja noticia que el ex presidente estaría escribiendo un libro y, en semanas recientes, se habló de que estaría listo en diciembre y que podría producirse una gira nacional de presentaciones, esos opositores a sí mismos quisieron inflar la versión de que el asomo librero del ex presidente se debía a la imposibilidad de Sheinbaum de sostener su gobierno, ante el embate de esa oposición patinante en cuanto oxidada y sólo deslizante.