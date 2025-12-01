Rugió el tigre: AMLO volvería si amenazan con golpe de Estado // Peso rompe el techo; cotiza a 17.99 por dólar // Gertz Manero: su caída
ontento, satisfecho, realizado, Andrés Manuel López Obrador reapareció a través de un video en su quinta La Chin-gada y presentó su nuevo libro, titulado Grandeza.
Al final de su exposición, rugió el tigre: seguirá apartado de la vida pública, jubilado, pero dejaría su retiro por tres motivos: 1) para defender la democracia de un fraude electoral; 2) para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum ante un intento de golpe de Estado (aunque duda qué ocurriría) y 3) para defender la soberanía nacional. Varias veces hizo un llamado a apoyar a Claudia, la mejor presidenta del mundo, dijo. Hay algo por lo que pasará a los libros de historia: arrebató por la vía pacífica la presidencia imperial al PRI y al PAN después de casi un siglo de dominación.
Temblores
Curiosamente los líderes del PAN en su reunión de fin de semana no tocaron uno de sus temas favoritos: el “autoritarismo” de la 4T. Horas antes había asumido la fiscalía general de la República Ernestina Godoy. ¿Será que algunos de ellos tienen expedientes que habían conseguido mantener congelados? Entre otros están los de Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y el propio presidente del partido, Jorge Romero. Ya no habló de tumbar a Morena por la violencia, sino que invocó el camino de la paz. El comandante Borolas declinó la invitación a acompañar en su evento al partido que fue su cómplice en el fraude electoral.
Cancillería
Juan Ramón de la Fuente reasumirá su cargo los primeros días de enero para encabezar la reunión anual de embajadores y cónsules de México. Pidió una licencia temporal para atender un problema de salud. Mientras tanto, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, está a cargo de sus funciones. Es un joven y eficaz funcionario con reconocimiento en los altos niveles del gobierno de Estados Unidos. Buen restablecimiento, doctor De la Fuente.
Retorno del superpeso
A un mes del fin de año de 2025 el peso rompió el techo de 18 unidades por dólar. En casas de cambio de Tijuana, Baja California, este fin de semana se estuvo vendiendo a 17.99 pesos. Nuestra moneda le ha ganado dos pesos al dólar en lo que va de la administración Sheinbaum.
El despido de Gertz Manero
Inepto: crecieron el narcotráfico, el huachicol y la extorsión en los siete años que ocupó la Fiscalía General de la República. Corrupto: le grabaron una conversación con el padre de Emilio Lozoya que reveló sus arreglos en lo oscurito. Multimillonario: ¿cómo podría explicar su enorme fortuna a partir de su sueldo? Camaleónico: estuvo al servicio del PRI, el PAN, el PRD y Morena. Soberbio: confundió autonomía con supremacía, supuso que la fiscalía está por encima de los tres poderes de la Unión. El ex presidente López Obrador lo designó, la presidenta Sheinbaum lo corrió. El gobierno de la 4T demostró que tiene la capacidad de regenerar el tejido enfermo.
Díselo a Claudia
Asunto: eso llamado PIB
El conocimiento que la mayoría de los mexicanos tenemos de la economía es muy pobre. El PIB no ha crecido, pero yo tengo dos tíos mayores de 80 años que toda su vida han trabajado y hasta que llegó López Obrador no tenían ni para comer porque no les daban ocupación, pero desde que están cobrando la pensión del Bienestar comen regularmente. No entiendo exactamente lo que es PIB, pero sí sé que con el gobierno de la 4T muchos mexicanos tenemos una mejor vida, aunque no crezca el PIB.
Héctor Martínez
Twiteratti
Omar García Harfuch desmiente lavado en Miss Universo: “No tenemos indicio de dinero del crimen organizado”.
FaceBook: galvanochoa
Tiktok: galvanochoa
X: @galvanochoa
Instagram: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com