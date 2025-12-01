C

ontento, satisfecho, realizado, Andrés Manuel López Obrador reapareció a través de un video en su quinta La Chin-gada y presentó su nuevo libro, titulado Grandeza.

Al final de su exposición, rugió el tigre: seguirá apartado de la vida pública, jubilado, pero dejaría su retiro por tres motivos: 1) para defender la democracia de un fraude electoral; 2) para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum ante un intento de golpe de Estado (aunque duda qué ocurriría) y 3) para defender la soberanía nacional. Varias veces hizo un llamado a apoyar a Claudia, la mejor presidenta del mundo, dijo. Hay algo por lo que pasará a los libros de historia: arrebató por la vía pacífica la presidencia imperial al PRI y al PAN después de casi un siglo de dominación.

Temblores

Curiosamente los líderes del PAN en su reunión de fin de semana no tocaron uno de sus temas favoritos: el “autoritarismo” de la 4T. Horas antes había asumido la fiscalía general de la República Ernestina Godoy. ¿Será que algunos de ellos tienen expedientes que habían conseguido mantener congelados? Entre otros están los de Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y el propio presidente del partido, Jorge Romero. Ya no habló de tumbar a Morena por la violencia, sino que invocó el camino de la paz. El comandante Borolas declinó la invitación a acompañar en su evento al partido que fue su cómplice en el fraude electoral.

Cancillería

Juan Ramón de la Fuente reasumirá su cargo los primeros días de enero para encabezar la reunión anual de embajadores y cónsules de México. Pidió una licencia temporal para atender un problema de salud. Mientras tanto, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, está a cargo de sus funciones. Es un joven y eficaz funcionario con reconocimiento en los altos niveles del gobierno de Estados Unidos. Buen restablecimiento, doctor De la Fuente.

Retorno del superpeso

A un mes del fin de año de 2025 el peso rompió el techo de 18 unidades por dólar. En casas de cambio de Tijuana, Baja California, este fin de semana se estuvo vendiendo a 17.99 pesos. Nuestra moneda le ha ganado dos pesos al dólar en lo que va de la administración Sheinbaum.