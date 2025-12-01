“Desquiciados por la reaparición de AMLO”

H

echo uno, Andrés Manuel López Obrador reapareció para dar a conocer su nuevo libro, de nombre Grandeza; hecho 2, declaró que ha dejado su quinta en Palenque en cinco ocasiones para visitar a su hijo en la Ciudad de México; hecho 3, la oposición especula acerca de su reaparición con esas suposiciones absurdas muy suyas, hecho 4 y final, AMLO dejó totalmente desquiciados a sus opositores para toda su vida.

Fernando Quiroz Nácar

Apremia a fortalecer la solidaridad con Palestina

Algunos medios usan la frase “pese al alto el fuego en Palestina, el genocidio continúa”. Habría que preguntarse, ¿de parte de quién vino la consigna de alto el fuego? De Estados Unidos, y la evidencia muestra que una de las partes no ha cumplido (Israel), lo que convierte el dichoso alto en una falacia.

La bestia sionista sedienta de sangre no ha variado para nada su perverso plan; el conteo muestra que 70 mil palestinos han sido masacrados, sin saber cuántos más habrá entre los escombros de los bombardeos israelíes.

Las nuevas generaciones de Israel deberían escudriñar el pasado. ¿De dónde sacaron tanto odio Hitler y el nazismo contra el pueblo judío? ¿Qué trajo el Holocausto (matanza de seres humanos por la Alemania nazi)? La pregunta rebotaría y regresaría ahora contra quien fue víctima en aquel tiempo.

El plan Trump adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU acelera el genocidio y el desplazamiento en Gaza y la ocupada Cisjordania.

Ante tal situación, el camino correcto es defender y tomar una posición anticolonialista y antimperialista para impulsar la liberación nacional que desenlace en un Estado palestino libre y soberano. La solidaridad internacional debe fortalecerse para coadyuvar en la derrota del imperialismo en Palestina y en todo el mundo.

Luis Langarica A.

Pide plan de retiro para profesores del CCH

En el CCH cada vez es más común ver profesores adultos mayores con dificultades para caminar, subir escalones, ver y escuchar, con 35 o 40 años de servicio; alguno han perecido en el cumplimiento de su deber, mientras jóvenes maestros luchan por obtener un grupo, y es que no existe un buen programa de retiro que permita jubilarse a los profesores; 60 por ciento de su salario depende de los estímulos que recibe.

El sistema de autoexplotación basado en el aumento del rendimiento ha envejecido la planta docente de los profesores del CCH, el programa SIJA, que entrega plazas de carrera a maestros menores de 36 años ha sido un rotundo fracaso; es necesario un programa que permita retirarnos con dignidad y dar la oportunidad a jóvenes académicos.

Emilio Vivar Ocampo

El modelo neoliberal debe cambiar, opina

Desde la izquierda y con el derecho de quien ha luchado desde los movimientos sociales al lado también de muchos que hoy forman parte de Morena y el gobierno por lograr una transformación verdadera y no sólo en tratar de gobernar mejor, sino en cambiar de fondo el modelo neoliberal vigente en nuestro país, expreso:

Con preocupación veo que para la aprobación de la semana laboral de 40 horas se busque afanosamente el consentimiento de la parte patronal, olvidándose de la historia y de lo que es la lucha de clases, como si las conquistas de la clase obrera fueran una concesión “de arriba”.