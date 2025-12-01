“Desquiciados por la reaparición de AMLO”
echo uno, Andrés Manuel López Obrador reapareció para dar a conocer su nuevo libro, de nombre Grandeza; hecho 2, declaró que ha dejado su quinta en Palenque en cinco ocasiones para visitar a su hijo en la Ciudad de México; hecho 3, la oposición especula acerca de su reaparición con esas suposiciones absurdas muy suyas, hecho 4 y final, AMLO dejó totalmente desquiciados a sus opositores para toda su vida.
Fernando Quiroz Nácar
Apremia a fortalecer la solidaridad con Palestina
Algunos medios usan la frase “pese al alto el fuego en Palestina, el genocidio continúa”. Habría que preguntarse, ¿de parte de quién vino la consigna de alto el fuego? De Estados Unidos, y la evidencia muestra que una de las partes no ha cumplido (Israel), lo que convierte el dichoso alto en una falacia.
La bestia sionista sedienta de sangre no ha variado para nada su perverso plan; el conteo muestra que 70 mil palestinos han sido masacrados, sin saber cuántos más habrá entre los escombros de los bombardeos israelíes.
Las nuevas generaciones de Israel deberían escudriñar el pasado. ¿De dónde sacaron tanto odio Hitler y el nazismo contra el pueblo judío? ¿Qué trajo el Holocausto (matanza de seres humanos por la Alemania nazi)? La pregunta rebotaría y regresaría ahora contra quien fue víctima en aquel tiempo.
El plan Trump adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU acelera el genocidio y el desplazamiento en Gaza y la ocupada Cisjordania.
Ante tal situación, el camino correcto es defender y tomar una posición anticolonialista y antimperialista para impulsar la liberación nacional que desenlace en un Estado palestino libre y soberano. La solidaridad internacional debe fortalecerse para coadyuvar en la derrota del imperialismo en Palestina y en todo el mundo.
Luis Langarica A.
Pide plan de retiro para profesores del CCH
En el CCH cada vez es más común ver profesores adultos mayores con dificultades para caminar, subir escalones, ver y escuchar, con 35 o 40 años de servicio; alguno han perecido en el cumplimiento de su deber, mientras jóvenes maestros luchan por obtener un grupo, y es que no existe un buen programa de retiro que permita jubilarse a los profesores; 60 por ciento de su salario depende de los estímulos que recibe.
El sistema de autoexplotación basado en el aumento del rendimiento ha envejecido la planta docente de los profesores del CCH, el programa SIJA, que entrega plazas de carrera a maestros menores de 36 años ha sido un rotundo fracaso; es necesario un programa que permita retirarnos con dignidad y dar la oportunidad a jóvenes académicos.
Emilio Vivar Ocampo
El modelo neoliberal debe cambiar, opina
Desde la izquierda y con el derecho de quien ha luchado desde los movimientos sociales al lado también de muchos que hoy forman parte de Morena y el gobierno por lograr una transformación verdadera y no sólo en tratar de gobernar mejor, sino en cambiar de fondo el modelo neoliberal vigente en nuestro país, expreso:
Con preocupación veo que para la aprobación de la semana laboral de 40 horas se busque afanosamente el consentimiento de la parte patronal, olvidándose de la historia y de lo que es la lucha de clases, como si las conquistas de la clase obrera fueran una concesión “de arriba”.
Que al movimiento de la CNTE se le diga que se asumen radicales, pero terminan al lado de la derecha; que a transportistas y agricultores se les recorte a todos con la misma tijera y con respuestas políticas de que están contra el gobierno, en vez de aceptar la inseguridad de las carreteras y, sobre todo, la realidad del campo mexicano, así como la necesidad de una nueva política agropecuaria en la que los primeros beneficiarios sean los campesinos y no las grandes empresas como Minsa.
No hay recursos, se dice, por lo que se debe ir ya por una reforma fiscal progresiva que exente a los de más abajo y grave más a los millonarios; se desprivaticen las Afore; se audite la deuda pública y mientras, se suspenda el criminal pago de intereses; freno a las escandalosas ganancias de los bancos. O nos vamos por la izquierda o no habrá transformación.
Benito Mirón Lince
Pide a CFE ocuparse del servicio integral de luz
Tiene tiempo que los consumidores de luz padecemos una situación que ya se ha vuelto insoportable. El binomio Comisión Federal de Electricidad (CFE)-empresas contratistas se ha montado sobre los usuarios al grado que cuando existe un problema con el suministro, la CFE no se responsabiliza de la serie de gastos generados por estas empresas en atender el problema.
Estas contratistas sacan dinero a los usuarios cuando colocan el medidor y si no se les entrega la cantidad que piden, no lo ponen y el usuario actúa en la ilegalidad y se queda sin servicio.
Es común que al instalar los medidores le planteen a uno que lo dejan alterado para que uno pague menos; eso sí, a cambio de una fuerte cantidad de dinero.
La CFE autoriza a estos contratistas el uso de sus vehículos oficiales y la base de datos personales de los consumidores, quedando éstos a merced de las extorsiones.
Es común que lleguen recibos de luz con miles de pesos por arriba del consumo y cuando el usuario acude a la comisión a entregar una queja los encargados únicamente ponen una rúbrica sin nombre ni sello.
Para evitar toda esta corrupción es imprescindible que la CFE lleve a cabo todos los trámites directamente con los consumidores, desde la firma del contrato y la instalación de los medidores hasta la atención de los problemas generados por el servicio, y no por medio de contratistas que solamente se aprovechan de la necesidad que todos tenemos de contar con energía eléctrica.
Francisco Muñoz Apreza, profesor de la Esime Zacatenco, del IPN
