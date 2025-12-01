Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 27
Beirut. El papa León XIV reiteró ayer su apoyo a la solución de dos estados y lo calificó como la “única” opción que puede resolver el conflicto israelí y palestino.
“Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible”, apuntó el pontífice en declaraciones a la prensa durante su viaje desde Turquía a Líbano, donde se encuentra de visita.
Al llegar, Robert Francis Prevost desafió a la cúpula política de Líbano a ser verdaderos pacificadores y dejar de lado sus diferencias. “También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos”, expresó.
Un periodista turco le preguntó al papa estadunidense-peruano sobre sus conversaciones privadas con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y si abordaron las guerras en franja de Gaza y Ucrania.
León XIV confirmó los diálogos al tiempo de declarar que Ankara tiene un papel importante que desempeñar en ambos conflictos, señalando que el gobierno de Erdogan ayudó a facilitar negociaciones de bajo nivel entre Moscú y Kiev para poner fin a los enfrentamientos.
El motivo principal del Papa para visitar la región fue conmemorar el mil 700 aniversario del Concilio de Nicea (congreso ecuménico de la Iglesia cristiana, celebrado en 325 dC donde se alcanzó un acuerdo sobre los orígenes de Jesucristo, publicó la BBC) y en el que propuso un importante evento cristiano conjunto en Jerusalén en 2033.