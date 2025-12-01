Afp, Sputnik, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 27

Beirut. El papa León XIV reiteró ayer su apoyo a la solución de dos estados y lo calificó como la “única” opción que puede resolver el conflicto israelí y palestino.

“Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible”, apuntó el pontífice en declaraciones a la prensa durante su viaje desde Turquía a Líbano, donde se encuentra de visita.

Al llegar, Robert Francis Prevost desafió a la cúpula política de Líbano a ser verdaderos pacificadores y dejar de lado sus diferencias. “También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos”, expresó.

Un periodista turco le preguntó al papa estadunidense-peruano sobre sus conversaciones privadas con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y si abordaron las guerras en franja de Gaza y Ucrania.