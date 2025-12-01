Afp, Xinhua, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 27

Jerusalén. Las fuerzas israelíes irrumpieron ayer en las localidades de Aqraba y Sebastia, en Cisjordania reocupada, donde también resultaron heridos tres cooperantes extranjeros a manos de colonos israelíes.

Habitantes de Aqraba y Sebastia relataron a Al Jazeera que varios vehículos militares israelíes irrumpieron en las poblaciones y realizaron lo que describieron como patrullajes provocativos en zonas residenciales. No se reportaron enfrentamientos, pero los pobladores indicaron que la presencia de tropas generó tensión y restringió la circulación.

Además de las redadas, el ejército israelí estableció un puesto de control militar al norte de Nablus y otro más en Qalqilya, donde los soldados detuvieron vehículos, los registraron e interrogaron a los pasajeros, al pedirles sus documentos de identidad.

Además, tres italianos y una canadiense fueron atendidos en un hospital de Jericó tras ser atacados por colonos en Cisjordania reocupada, donde viven más de 500 mil israelíes en asentamientos ilegales.

Antonio Tajani, canciller de Italia, indicó en un comunicado que los colonos entraron a la casa de sus connacionales y, tras atacarlos, “les robaron todas sus pertenencias personales”.