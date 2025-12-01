▲ Decenas de personas se manifestaron en contra, ayer, frente a la casa del presidente, Isaac Herzog, bajo la leyenda “un indulto equivale a una república bananera”. Foto Afp

Tel Aviv., El primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, que afronta un juicio por corrupción, presentó una solicitud formal de indulto de 111 páginas al presidente de Israel, Isaac Herzog, y en un video alegó que los prolongados procesos judiciales dividen a su país. En reacción, decenas de personas protestaron en contra de dicho indulto.

Netanyahu, que ha librado una campaña política contra el sistema legal del país debido a los cargos, dijo que la solicitud ayudará a unificar al país en un momento de cambios trascendentales en la región. Pero inmediatamente provocó denuncias de sus oponentes, quienes indicaron que debilitará las instituciones democráticas de Israel y enviará un mensaje peligroso de que el mandatario está por encima del estado de derecho.

En un comunicado, la oficina del primer ministro afirmó que Netanyahu presentó una solicitud de indulto al departamento legal de la Oficina del Presidente que lo calificó como una “solicitud extraordinaria” que conlleva “implicaciones serias”.

Netanyahu es el único primer ministro en la historia de Israel que enfrenta un juicio durante su mandato tras ser acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos separados, que lo acusan de intercambiar favores con partidarios políticos adinerados. Aún no ha sido condenado por nada.

El premier israelí rechaza las acusaciones y ha tachado el caso como una cacería de brujas orquestada por los medios, la policía y el poder judicial.

La solicitud se produce semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Israel a indultar a Netanyahu. A principios de este mes, Trump también envió una carta al presidente Isaac Herzog calificando el caso de corrupción como “una persecución política e injustificada”. Herzog es un ex rival político de Netanyahu, pero ambos tienen una buena relación de trabajo.