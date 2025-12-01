Busca frenar su juicio por corrupción
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 27
Tel Aviv., El primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, que afronta un juicio por corrupción, presentó una solicitud formal de indulto de 111 páginas al presidente de Israel, Isaac Herzog, y en un video alegó que los prolongados procesos judiciales dividen a su país. En reacción, decenas de personas protestaron en contra de dicho indulto.
Netanyahu, que ha librado una campaña política contra el sistema legal del país debido a los cargos, dijo que la solicitud ayudará a unificar al país en un momento de cambios trascendentales en la región. Pero inmediatamente provocó denuncias de sus oponentes, quienes indicaron que debilitará las instituciones democráticas de Israel y enviará un mensaje peligroso de que el mandatario está por encima del estado de derecho.
En un comunicado, la oficina del primer ministro afirmó que Netanyahu presentó una solicitud de indulto al departamento legal de la Oficina del Presidente que lo calificó como una “solicitud extraordinaria” que conlleva “implicaciones serias”.
Netanyahu es el único primer ministro en la historia de Israel que enfrenta un juicio durante su mandato tras ser acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos separados, que lo acusan de intercambiar favores con partidarios políticos adinerados. Aún no ha sido condenado por nada.
El premier israelí rechaza las acusaciones y ha tachado el caso como una cacería de brujas orquestada por los medios, la policía y el poder judicial.
La solicitud se produce semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Israel a indultar a Netanyahu. A principios de este mes, Trump también envió una carta al presidente Isaac Herzog calificando el caso de corrupción como “una persecución política e injustificada”. Herzog es un ex rival político de Netanyahu, pero ambos tienen una buena relación de trabajo.
Ayer, medios noticiosos israelíes reportaron una pequeña protesta frente a la casa de Herzog, que incluía una pila de plátanos y un cartel con la a leyenda: “un indulto equivale a una república bananera”.
En una declaración grabada en video, Netanyahu dijo que el juicio ha dividido al país y que un indulto ayudará a restaurar la unidad nacional. También mencionó que la exigencia de presentarse en el tribunal tres veces por semana es una distracción que le dificulta liderar el país.
“La continuación del juicio nos desgarra desde dentro, aviva esta división y profundiza las brechas. Estoy seguro, como muchos otros en la nación, de que una conclusión inmediata del juicio ayudaría enormemente a bajar las llamas y promover la amplia reconciliación que nuestro país necesita desesperadamente”, sostuvo.
El primer ministro de Israel ha testificado en múltiples ocasiones durante el último año, pero el caso se ha retrasado de forma reiterada al tiempo que el primer ministro ha lidiado con guerras y disturbios derivados de los ataques liderados por Hamas en el sur de Israel desde el 7 de octubre de 2023.
La solicitud de indulto de Netanyahu consistió en dos documentos: una carta detallada firmada por su abogado y otra signada por él. Ambas serán enviadas al Ministerio de Justicia para recabar opiniones y luego transferidas al asesor legal en la oficina del presidente, que formulará opiniones adicionales para el presidente.
Expertos legales aclaran que la solicitud de indulto no puede detener el juicio.
“Netanyahu no busca legalmente un indulto; busca poner fin al juicio. Por lo tanto, no admite su culpabilidad ni expresa remordimiento”, afirmó Ahmad Tibi, miembro del partido comunista de árabes y judíos Hadash-Ta’al.