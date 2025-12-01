Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 26

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, renunció ayer a su cargo. Su gestión de dos años se caracterizó por la feroz represión de movimientos y organizaciones sociales que rechazan el férreo ajuste del presidente, Javier Milei. Este fin de semana, 23 de los 24 senadores electos en los comicios legislativos del 26 de octubre juraron, en la antesala de la toma efectiva de sus cargos el 10 de diciembre, cuando también asumirán 127 diputados. “Sí, juro”, respondió Bullrich (en la imagen), al rendir protesta como representante del partido gobernante, la ultraderechista La Libertad Avanza, en la Cámara alta.