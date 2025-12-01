Afp

Lunes 1º de diciembre de 2025

A Bordo del Air Force One., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su gobierno planea mantener suspendidas las solicitudes de asilo por “mucho tiempo”, luego de que un ciudadano afgano atacó a dos guardias nacionales cerca de la Casa Blanca, de los cuales una murió.

Ante la pregunta de cuánto tiempo duraría la pausa, Trump indicó que no tenía en mente “un límite de tiempo” para la medida que, según el Departamento de Seguridad Nacional, incluye una lista de 19 países que tienen restricciones de viaje a Estados Unidos.

“No queremos a esa gente”, señaló Trump. “¿Saben por qué no? Porque muchos no han sido buenos y no deben estar en nuestro país”, resaltó.