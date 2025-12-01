La crisis de corrupción en Kiev no ayuda, indica jefe de la Casa Blanca
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 26
A Bordo del Air Force One., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que hay “buenas posibilidades” de un acuerdo entre Rusia y Ucrania tras las conversaciones entre delegados estadunidenses y ucranios en Florida, pero el jefe de la Casa Blanca advirtió que el escándalo de corrupción que sacude a Kiev “no ayuda”.
“Ucrania tiene algunos problemillas complejos”, admitió Trump ante los periodistas a bordo del Air Force One, refiriéndose a una investigación por corrupción que obligó al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador.
“Pero creo que hay buenas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo”, añadió el mandatario estadunidense, quien recientemente presentó un plan de paz que algunos gobiernos europeos consideran muy favorable a Moscú.
Antes, delegaciones de Estados Unidos y Ucrania coincidieron en calificar de “productivas” las conversaciones que mantuvieron ayer sobre el plan de Washington para detener la guerra de Rusia con su vecino, pero también manifestaron que las negociaciones están lejos de concluir.
El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, afirmó que se requiere más trabajo, mientras una fuente de la delegación de Kiev calificó las conversaciones de “difíciles”.
Las negociaciones en Florida se produjeron en un momento en que Kiev se enfrenta a una creciente presión militar y política, además de las consecuencias de un escándalo de corrupción interna.
Washington presentó un plan para poner fin al conflicto de casi cuatro años y busca concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev.
Las negociaciones, celebradas tras otras desarrolladas en Ginebra, podrían sentar las bases para una próxima visita a Moscú del enviado de Trump, Steve Witkoff, quien podría hablar sobre Ucrania con el presidente ruso, Vladimir Putin.
El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, encabezó la delegación de su país, que también incluía a Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y al asesor presidencial Oleksandr Bevz.
Umerov describió las conversaciones de Florida como “productivas y exitosas”. Sin embargo, una fuente cercana a la delegación de Kiev declaró a Afp que “el proceso no es fácil porque la búsqueda de fórmulas y soluciones continúa”.
Una propuesta inicial estadunidense de 28 puntos, redactada sin la participación de los aliados europeos de Ucrania, habría exigido que Kiev se retirara de su región oriental de Donietsk y que Estados Unidos reconociera de facto las regiones de Donietsk, Crimea y Lugansk como rusas.
Estados Unidos modificó el borrador original tras las críticas de Kiev y Europa, pero el contenido actual sigue siendo incierto.