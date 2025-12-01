Afp

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 26

A Bordo del Air Force One., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que hay “buenas posibilidades” de un acuerdo entre Rusia y Ucrania tras las conversaciones entre delegados estadunidenses y ucranios en Florida, pero el jefe de la Casa Blanca advirtió que el escándalo de corrupción que sacude a Kiev “no ayuda”.

“Ucrania tiene algunos problemillas complejos”, admitió Trump ante los periodistas a bordo del Air Force One, refiriéndose a una investigación por corrupción que obligó al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador.

“Pero creo que hay buenas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo”, añadió el mandatario estadunidense, quien recientemente presentó un plan de paz que algunos gobiernos europeos consideran muy favorable a Moscú.

Antes, delegaciones de Estados Unidos y Ucrania coincidieron en calificar de “productivas” las conversaciones que mantuvieron ayer sobre el plan de Washington para detener la guerra de Rusia con su vecino, pero también manifestaron que las negociaciones están lejos de concluir.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, afirmó que se requiere más trabajo, mientras una fuente de la delegación de Kiev calificó las conversaciones de “difíciles”.

Las negociaciones en Florida se produjeron en un momento en que Kiev se enfrenta a una creciente presión militar y política, además de las consecuencias de un escándalo de corrupción interna.