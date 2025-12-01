▲ A pesar de que el mandatario estadunidense declaró el sábado el cierre del espacio aéreo de Venezuela, en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetia, estado de La Guaira, sigue la actividad normal. Foto Afp

Ap, Afp, Reuters y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 25

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que habló con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. “No quiero comentar de eso. La respuesta es sí”, aclaró al responder la pregunta de una periodista a bordo del avión Air Force One.

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, agregó el inquilino de la Casa Blanca sin dar mayores precisiones.

La llamada entre ambos mandatarios fue reportada primero el viernes por The New York Times, y luego por The Wall Street Journal.

Al preguntarle si sus comentarios relativos al cierre del espacio aéreo venezolano significaban que los ataques contra Venezuela eran inminentes, Trump respondió: “No lean nada en ello”.

En ese contexto, el senador republicano Markwayne Mullin declaró que Estados Unidos ofreció a Maduro la opción de exiliarse “en Rusia u otro país”, declaró a CNN.

Sobre si Trump planeaba atacar a Venezuela, el integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado comentó: “No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas al país sudamericano. Lo que intentamos es proteger nuestras costas”.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó en X que “las acciones imprudentes de Trump llevan a Estados Unidos a otra costosa guerra en el extranjero. Según nuestra Constitución, el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra, no el presidente, y el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Venezuela”.

Afirmó que “los estadunidenses están cansados de guerras extranjeras interminables que cuestan la vida de innumerables militares nacionales y agotan recursos valiosos. Ésta no es una política de Estados Unidos primero. Necesitamos que los republicanos y los demócratas del Congreso se unan para devolver al pueblo la facultad de declarar la guerra”, enfatizó Schumer.